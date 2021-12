Les Bucks triomphent des Mavericks dans un festival d’absents

Avec sept joueurs touchés par le Covid, c’est amoindris que les Mavs recevaient les Bucks. Pourtant, leur premier acte est bon. Adroits à longue distance, Jalen Brunson et Dorian Finney-Smith mettent le feu à la défense des Bucks. 12 minutes intéressantes pour les Texans qui n’encaissent que 15 points en premier quart-temps (23-15).

Mais petit à petit, DeMarcus Cousins et sa bande rentrent dans leur match. Plus présents défensivement sur les lignes de passes, ils sortent aussi un peu plus sur les shooteurs. En attaque, Khris Middleton assume son rôle de leader et il peut compter sur un Cousins dominant à ses côtés ce soir.

Les Mavs s’accrochent grâce notamment à un Frank Ntilikina, présent à la création mais aussi à la finition. À la pause, les Mavs gardent la main (43-41).

Au retour des vestiaires, les hommes de Jason Kidd n’ont pas l’intention de se laisser faire. Ils arrivent à punir la moindre erreur défensive de leurs adversaires. Si le défenseur a le malheur de passer sous les écrans, alors Jalen Brunson ou Dorian Finney-Smith allument la mèche et Milwaukee va devoir redoubler d’efforts.

Heureusement pour eux, le banc des Mavs n’a malheureusement pas la qualité des titulaires rescapés du Covid. Du coup, les champions en titre en profitent pour réduire l’écart malgré un bon Frank Ntilikina. La paire Jrue Holiday/Grayson Allen apporte énormément de choses dans cette fin de troisième acte déterminante. Au buzzer, les Bucks prennent les commandes (73-72).

Mais DeMarcus Cousins et Khris Middleton ont l’intention de vite conclure cette affaire. Cela fait du bien de voir l’ancien des Kings être dominant même s’il n’a pas l’adversité de l’année en face. Dallas tente un dernier rapproché, mais à chaque fois, Milwaukee score. Les Mavs n’ont jamais baissé les bras et c’est sans doute la chose la plus importante ce soir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le cœur des Mavs. Malgré toutes les absences et les « jokers », les Texans ont montré qu’ils avaient les moyens de rivaliser avec une bonne équipe de la conférence Est. Les rescapés comme Jalen Brunson, Finney-Smith ou même Frank Ntilikina ont assumé ce rôle de leader tant important dans ce genre de moment et montré beaucoup de patience et de solidarité.

– Le « Big Three » new look des Bucks. Giannis Antetokounmpo absent, il fallait un nouveau membre au côté de Jrue Holiday et Khris Middleton. DeMarcus Cousins a livré un bon match et les trois joueurs ont été les fers de lance des Bucks ce soir. C’est eux, quand Dallas se montrait plus que menaçant, qui ont pris le match en main. Les trois hommes ont scoré 72 des 102 points des Bucks ce soir. Surtout, ils ont réussi très souvent à bien se trouver sur le terrain.

TOPS/FLOPS

✅ DeMarcus Cousins. Avec 22 points, 8 rebonds et 4 passes, « Boogie » a montré de belles choses ce soir. Certes, il n’est plus le pivot dominant qu’il a été par le passé, mais ce soir, il a répondu présent. Capable de scorer poste bas, il a profité des offrandes de ses coéquipiers pour scorer dans la raquette. Mais il est aussi capable d’aller chercher des coéquipiers sur des main-à-main ou renverser la balle quand il y a des prises à deux.

✅ Khris Middleton. Il était la plus grande star ce soir et il n’a pas déçu. À chaque fois que son équipe a eu besoin de lui, il a fait la passe ou marqué le panier qu’il fallait. Un vrai leader, silencieux mais tueur au bon moment. Avec 26 points, il termine meilleur marqueur de la rencontre. À cela il ajoute 7 passes et 5 rebonds.

✅ ⛔ Frank Ntilikina. A la lecture de ses stats, on peut penser que le match du meneur français a été compliqué. Ce dernier a manqué de réussite aux tirs (5/16), mais il a été plutôt bon dans le jeu. Passeur quand il le faut, il a surtout bien défendu et annoncé les bons systèmes afin de mettre dans de bonnes conditions ses coéquipiers.

LA SUITE

Milwaukee (21-13) : rendez-vous à Noël pour les Bucks, face aux Celtics

Dallas (15-16) : rendez-vous également à Noël pour les Mavs, à Utah