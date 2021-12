Les Sixers surpris à domicile par l’équipe C des Hawks !

Sur le papier, ce duel entre les Sixers et les Hawks en faisait saliver plus d’un, à la veille du réveillon de Noël.

Sauf que le remake de l’une des deux dernières demi-finales de la conférence Est se retrouvait amputé de Trae Young, Clint Capela, De’Andre Hunter, Danilo Gallinari, Kevin Huerter, Danny Green, Andre Drummond, Lou Williams, Shake Milton ou encore Timothé Luwawu-Cabarrot, en plus de Ben Simmons !

Il n’empêche que, malgré ses nombreux joueurs absents, Atlanta est parvenu à l’emporter, au forceps, sur le parquet de Philadelphie (98-96) ! Un résultat étonnant à première vue, mais finalement loin d’être immérité, quand on sait que les hommes de Nate McMillan ont mené quasiment toute la partie, dans le sillage de leur valeureux collectif (six joueurs à plus de 10 points).

En face, les coéquipiers de Joel Embiid (23 points et 10 rebonds, mais à 6/17 aux tirs), qui ont sans doute pris ce match trop à la légère, ont notamment subi la loi de Bogdan Bogdanovic, auteur de 10 de ses 15 points dans le « money-time ». Alors qu’il avait commencé la rencontre de manière catastrophique.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le finish canon de Bogdan Bogdanovic. Affreux durant 44 minutes (0/13 aux tirs, 0/8 à 3-points), car très probablement à court de rythme pour son deuxième match après sa sortie du protocole sanitaire, le Serbe s’est réveillé au meilleur des moments, dans les quatre dernières minutes de la partie, où il a planté les 10 derniers points de son équipe, à 4/4 aux tirs et 1/1 à 3-points. Un coup de chaud décisif de la part de « Bogi », utilisé en sortie de banc et toujours en quête de sensations, mais qui a longtemps eu le mérite de ne rien lâcher malgré sa maladresse, en allant chercher quelques points sur la ligne (6/7 aux lancers).

— Philadelphie, entre suffisance et impuissance. Pris à la gorge d’entrée par les Hawks (32-18 dans le premier quart-temps), les Sixers ont su réagir dans le deuxième acte (33-19). Grâce à leur défense et à leurs remplaçants, dont un certain Tyrese Maxey, de retour après deux matchs d’absence. Et alors que l’on imaginait les coéquipiers de Joel Embiid prendre le dessus après la pause, il n’en a rien été, puisque les joueurs d’Atlanta ont continué de faire la course en tête, jusqu’au bout. Piètre prestation de Philly, hors du coup donc, car dominé dans l’envie et trop maladroit (6/27 à 3-points), malgré ses nombreux lancers (24/26).

— Joel Embiid malheureux sur la dernière possession. Maladroit du début à la fin (6/17 aux tirs), et contraint d’aller sur la ligne des lancers-francs (9/10) pour grappiller des points, le Camerounais a pourtant eu la possibilité d’envoyer les deux équipes en prolongation, juste avant que le buzzer du dernier acte ne retentisse. Sauf que le pivot All-Star a une nouvelle fois échoué dans ce cas de figure, lui qui affiche dans sa carrière un très vilain 1/18 aux tirs, lorsqu’il peut égaliser ou donner l’avantage aux Sixers dans les cinq dernières secondes d’un quatrième quart-temps ou d’une prolongation…

TOPS/FLOPS

✅ L’abnégation d’Atlanta. Outre Bogdan Bogdanovic, évoqué plus haut, les Hawks ont également pu compter sur la solidité de John Collins, Onyeka Okongwu et Gorgui Dieng dans la raquette (42 points, 18 rebonds à trois), le scoring d’un Cam Reddish (18 points en 28 minutes) toujours aussi chaud après ses 34 points de la veille (mais freiné par une blessure), ou la combativité de Skylar Mays (14 points, 11 rebonds), valeureux malgré ses limites évidentes. Contrairement aux Sixers, c’est donc l’ensemble du collectif de la franchise géorgienne qui a répondu présent, faisant front en dépit des nombreuses absences actuelles de l’équipe.

⛔ Deux absences supplémentaires pour Atlanta. Déjà privés de neuf joueurs, ces Hawks affaiblis ont vu en prime Cam Reddish puis Delon Wright les quitter en cours de match. Tous les deux en raison d’une entorse de la cheville. Des blessures qui n’ont, certes, pas empêché les hommes de Nate McMillan de l’emporter sur le fil cette nuit, mais qui n’ont évidemment rien de rassurantes, alors que se profile leur « Christmas Day Game », au Madison Square Garden…

LA SUITE

Philadelphie (16-16) : déplacement à Washington, au lendemain de Noël, dans la nuit de dimanche à lundi (00h00)

Atlanta (15-16) : déplacement à New York, lors du « Christmas Day », samedi soir (18h00)