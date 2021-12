Damian Lillard n’en revient pas d’avoir été expulsé à la dernière seconde

Alors qu’il commence à entrer dans sa saison avec désormais trois matches de suite à plus de 30 points, le sentiment de frustration n’a pas encore quitté Damian Lillard. La preuve à New Orleans.

On est en fin de rencontre et les Blazers sont menés. Le meneur de jeu pénètre deux fois de suite et estime subir des fautes. Il en discute calmement avec les arbitres, demande des explications, mais l’un des deux officiels décide de le sanctionner d’une faute technique.

Il reste un peu plus de deux minutes à jouer et le All-Star est surpris par cette décision, mais très frustré.

Néanmoins, il termine la rencontre, perdue par Portland, mais continue, toujours aussi calmement, à se plaindre aux officiels. Même si les dernières secondes défilent, un arbitre le sanctionne d’une deuxième faute technique, synonyme d’expulsion. C’est la première de sa carrière et le chronomètre affiche alors 1.2 seconde à jouer…

« C’est le truc le plus dingue qui me soit arrivé dans ma carrière », assure carrément « Dame », 39 points dans ce match, à The Oregonian. « Il suffit de voir le temps qu’il restait, le score, ce que j’ai dit… Je n’ai même pas crié. »

Chauncey Billups est également étonné par la réaction des arbitres, face au comportement assez lisse de Damian Lillard, très loin d’être vindicatif, durant ce « money time ».

« Il était frustré par la faute technique qu’il a reçue », constate le coach des Blazers. « Je trouve que ça a été rapide. Habituellement, les joueurs prennent des techniques pour avoir insulté ou parce qu’ils s’emportent. Là, ce n’était rien de tout ça. Je suis très surpris. »