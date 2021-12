Utah enfonce Charlotte

La tension aura été palpable jusqu’au bout entre deux équipes en quête de rachat. À la maison face aux Hornets, le Jazz s’est appuyé sur une entame réussie (35-16) pour maîtriser les débats en première mi-temps (54-41). Mais les Jazzmen ne sont pas encore totalement guéris, comme la suite l’a démontré.

Privé de Gordon Hayward (dos), Charlotte a en effet fait jeu égal en troisième quart-temps (80-68) avant d’entamer sa remontée, porté par Terry Rozier. Alors que Rudy Gobert venait d’aligner un dunk et un alley-oop, l’arrière s’est enflammé en claquant 14 points dont quatre paniers à 3-points pour alimenter un 20-2 renversant qui a vu les Hornets repasser devant, sur un dunk de Kelly Oubre Jr. (91-92) !

Tout était à refaire pour les locaux, à trois minutes de la fin. Le Jazz a alors pu compter sur Mike Conley pour aller chercher un 2+1. Bojan Bogdanovic a ensuite aligné deux missiles à 3-points pour redonner de l’air aux siens, et Donovan Mitchell a terminé le job avec un panier avec la faute à son tour (104-95).

Royce O’Neale a pu couronner le tout d’un dernier panier à 3-points, et Utah a pu sécuriser sa victoire (112-102).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le final réussi du Jazz. Utah n’en menait pas large lorsque Charlotte a repris les devants à trois minutes de la fin, après avoir laissé filer ses deux derniers matchs dans le final. Mais avec le retour de Mike Conley, le Jazz a gagné en sérénité, et le trio Conley-Mitchell-Bogdanovic a parfaitement répondu pour finir la rencontre et rafler la mise.

– Le premier quart-temps encore raté des Hornets. James Borrego attendait une réaction alors que les Hornets ont enchaîné les premiers quart-temps désastreux ces derniers matchs, notamment le dernier face aux Suns. Le coach des Hornets n’a pas vraiment été écouté puisque son équipe a encore complètement raté son entame, se retrouvant relégué à 19 longueurs (35-16). Pour le moins frustrant au regard de la fin de match.

TOPS/FLOPS

✅ Rudy Gobert. Le Français a dominé au poste 5 face à la triplette Plumlee-Richards-Washington, signant un gros double-double à 23 points et 21 rebonds, dont 7 offensifs. Il n’a certes pas brillé dans l’adresse (4/10) mais s’est rattrapé en signant un quasi-parfait 15/16 au lancer-franc, son nouveau record en carrière.

✅ Bogdan Bogdanovic. L’ailier croate a débloqué la partie avec ses deux missiles en fin de match, dont un qui a rebondi sur le cercle avant de rentrer pour le plus grand soulagement des locaux. Plutôt adroit (8/15 dont 5/11 à 3-points), le facteur X de la nuit s’en est tiré avec 23 points et le plus gros +/- de son équipe, à +19.

⛔ Le poste 5 des Hornets. Comme à chaque fois face aux gros pivots de la ligue, Charlotte se retrouve en difficulté. Cette nuit encore, le trio Plumlee-Richards-Washington n’a pas pesé bien lourd dans la balance face à Rudy Gobert et Hassan Whitesite. Une domination qui s’est traduite au scoring mais aussi au rebond, Utah ayant dévoré Charlotte dans ce secteur (68 prises, dont 22 offensives, à 51).

LA SUITE

Utah (21-9) : les Jazzmen vont préparer la réception de Minnesota ce jeudi. .

Charlotte (16-17) : les Hornets terminent leur road-trip de six matchs à Denver ce jeudi.