Dejounte Murray et les Spurs gâchent le retour de Paul George

Dejounte Murray est en grande forme en ce moment et il l’a prouvé à nouveau à Los Angeles cette nuit. Auteur d’un troisième triple-double en cinq matchs, à 24 points, 13 passes et 12 rebonds, le meneur des Spurs a donné le tournis à la défense (bien poreuse) des Clippers (116-92).

Malgré 25 points, 6 rebonds et 6 passes de Paul George, Los Angeles a dû plier les gaules dès le troisième quart, repoussés jusqu’à -30 sur son propre terrain avec un collectif à la dérive sans l’apport de Marcus Morris notamment. C’est la troisième défaite de rang pour LA qui sortait pourtant de quatre victoires d’affilée avant ça.

Pour les Spurs, c’est une belle victoire à l’extérieur qui vient contrebalancer l’échec de Sacramento. Surtout, San Antonio reste sur 8 victoires et 5 défaites depuis son démarrage très difficile en début de saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Paul George (logiquement) un peu rouillé. Il n’avait pas joué depuis cinq matchs. De retour à l’action hier soir face aux Spurs, l’arrière/ailier a été plutôt bon individuellement, avec 25 points, 6 rebonds et 6 passes, mais il n’a pas pu renverser le cours du match. Ses Clippers ont lentement mais sûrement coulé à domicile face aux assauts répétés des Spurs. PG13 a certes délivré un très joli dunk en deuxième mi-temps, ainsi qu’une superbe passe-et-va avec Ivica Zubac (avec passe dans le dos) en premier quart, mais il a été trop esseulé pour espérer bousculer les Spurs.

— Les Spurs font le break en 3e quart. En contrôle et agressif dès le premier quart, remporté 35 à 27, les Spurs ont de nouveau placé un coup d’accélérateur au retour des vestiaires pour faire gonfler leur avantage au-dessus de la vingtaine, dont un écart maximal à +30. Tenant les Clippers à 6/22 aux tirs dont 0/8 à 3-points, les Spurs ont déroulé leur basket avec un Derrick White saignant sur la période, à 9 points, alors que Murray (0/5) était en retrait.

— San Antonio domine à l’intérieur. Si Ivica Zubac (12 points, 12 rebonds) a tenu son rang, les Clippers ont été débordés dans la peinture. Outre le très bon match de Jakob Poeltl, San Antonio a également pu compter sur l’agressivité de ses arrières, Murray en tête mais aussi Keldon Johnson et Derrick White. Au relais de Poeltl, Jock Landale (8 points, 5 rebonds) a été très solide, offrant une belle marge à son équipe aux points marqués dans la raquette (68-44) alors que la défense californienne (à l’image de Serge Ibaka et sans Isaiah Hartenstein, blessé à la cheville) laisse encore à désirer.

TOPS/FLOPS

✅ Dejounte Murray. Avec 18 points, 8 rebonds et 8 passes de moyenne, Dejounte Murray, c’est du très sérieux cette année. Triple-double potentiel à chaque match, le meneur des Spurs a mis ses menaces à exécution hier soir face aux Clippers, avec un match de patron à 24 points, 13 passes et 12 rebonds (plus 4 interceptions), soit son troisième triple double en cinq matchs ! À 4/6 à 3-points, son talon d’Achille, il était dans un grand soir, avec un superbe dunk à deux mains en point d’exclamation.

✅ Jakob Poeltl. Comme son compère Murray, Jakob Poeltl est actuellement lancé dans sa meilleure campagne en pro. Avec 12 points, 9 rebonds et 3 passes de moyenne, le pivot autrichien de San Antonio est en train de passer un cap. Toujours aussi efficace (8/13), il s’est démultiplié avec 17 points, 11 rebonds, 5 passes, 3 interceptions, 2 contres… et 6 fautes !

⛔ Reggie Jackson. Ça fait trois matchs que Reggie Jackson tire dans les 30% de réussite aux tirs, et ça fait trois défaites de rang pour les Clippers… Hier soir, il a terminé à 10 points à 4/12, ne réussissant pas à trouver son rythme face à la défense texane. Propulsé leader offensif en l’absence de Paul George, Reggie Jackson accuse le coup physiquement ces derniers temps.

⛔ Brandon Boston Jr. Ayant connu son heure de gloire face à Boston, avec 27 points dans une victoire sur le fil, Brandon Boston Jr. est depuis retombé de son petit nuage. Le rookie des Clippers n’a plus dépassé la dizaine depuis son record en carrière, malgré sa volonté. Hier soir, il a encore beaucoup tenté (13 tirs) mais pour peu de réussites (4). À l’image de son équipe.

LA SUITE

LA Clippers (16-15) : match à Sacramento, dans la nuit de mercredi à jeudi (04h00).

San Antonio (12-18) : déplacement chez les Lakers dans la nuit de jeudi (04h30).