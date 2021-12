Sans Mike Conley, le Jazz multiplie les fausses notes

Le Jazz n’a pas réussi à relever la tête cette nuit, encaissant un nouveau revers à la maison, au lendemain de sa défaite contre les Spurs. Face à Washington, la franchise de Salt Lake City n’a pas été aidée par l’absence de Mike Conley, mis au repos, mettant en lumière certaines failles lorsque le meneur titulaire de Quin Snyder n’est pas là.

En plus d’être précieux sur le « pick-and-roll » avec Rudy Gobert, Mike Conley fluidifie le jeu d’attaque du Jazz, qui n’a cumulé que 17 passes décisives cette nuit. La statistique est édifiante et pointe du doigt ce qui a manqué aux troupes de Donovan Mitchell, à savoir des positions à 3-points plus « confortables » et une adresse qui s’en ressent (31.8%). Mais aussi cette capacité à exploser en contre-attaque (9 points inscrits en transition).

« On s’est juste rendu la tâche difficile en termes de switch notamment, on s’est isolé, à se retrouver dans un jeu stagnant », a déploré l’arrière, sur qui Utah s’est beaucoup reposé (37 points). « On a commencé à s’en sortir, à faire mieux bouger le ballon, mais ces moments de flottement nous ont clairement fait mal. On n’a pas vraiment poussé le ballon en transition, on n’a pas couru autant que nous aurions pu le faire. C’est important de continuer à mettre du rythme, à faire circuler le ballon et à trouver le joueur ouvert ».

Rudy Gobert a bien résumé la situation. D’un côté, l’absence de Mike Conley fait mal au groupe mais, de l’autre, c’est une occasion pour le reste de l’équipe d’essayer de trouver des solutions sans lui.

« Mike fait tout pour les autres joueurs sur le terrain. Il essaie de rendre les autres meilleurs tout le temps. Alors évidemment, c’est toujours un peu plus difficile pour tout le monde quand il n’est pas là », a analysé le pivot (11 points à 4/4 au tir, 19 rebonds et 6 contres) du Jazz. « Mais c’est aussi super, parce que comme nous l’avons vu l’an dernier en playoffs, il n’est pas toujours là, et ça ne doit pas nous empêcher d’être qui nous sommes en tant qu’équipe. Donc, encore une fois, Mike Conley est un grand joueur, un joueur altruiste, donc quand il n’est pas là, c’est une bonne occasion pour nous d’essayer de progresser en tant qu’équipe ».