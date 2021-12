Karl-Anthony Towns : « Ça faisait longtemps que je n’avais pas aussi bien joué »

Karl-Anthony Towns est passé par toutes les émotions depuis deux ans, sur et en dehors du terrain, et cette saison encore, ses Wolves jouent avec ses nerfs. Il y a quelques jours, au soir d’une 5e défaite de suite, il confiait ainsi son agacement.

« Je perds désormais depuis longtemps ici. J’essaie de ne plus perdre. C’est aussi simple que cela. La nourriture n’a pas bon goût quand on perd. La vie n’est pas la même. C’est décevant. Juste décevant. Je suis fatigué de venir ici et de dire un tas de choses à la fin d’un match, parce que ça ne se traduit jamais au prochain match. »

Depuis ce coup de blues, il a retrouvé le sourire car ses mêmes Wolves viennent d’enchaîner trois victoires d’affilée, et cette nuit, ils ont donné une belle fessée aux Lakers. Sans Anthony Edwards, preuve que l’équipe est capable de compenser un absent de marque, et Towns a porté son équipe sur ses épaules, dominant Anthony Davis des deux côtés du terrain.

« Je pense que son but, en début de saison, était de se réaffirmer comme un intérieur de premier plan » estime son coach Chris Finch. « Quand il se retrouve dans de telles oppositions, il donne le meilleur de lui-même. Depuis deux matches, il a vraiment pris ça comme un défi pour prouver qu’il est le meilleur intérieur sur le terrain. »

« J’ai simplement la sensation que personne ne peut défendre sur moi »

Dans les chiffres, ça donne 28 points et 10 rebonds, mais aussi 4 passes et 3 contres, avec une première mi-temps de très grande qualité. « Des deux côtés du terrain, en attaque comme en défense, je dirais que je suis à mon meilleur niveau. Je trouve que ça faisait longtemps que je n’avais pas aussi bien joué. »

Est-ce qu’il y a eu un déclic chez Towns depuis une semaine ? A l’écouter, il en revenu à des choses simples, et c’est justement ce que lui avait demandé Edwards…

« C’est juste mon mental qui me coûte cher quand j’essaie d’être trop sympa, quand j’essaie de montrer plus de choses que je n’en ai besoin » reconnaît Towns, qui ajoute : « J’ai simplement la sensation que personne ne peut défendre sur moi, et je débarque avec cet état d’esprit qu’il suffit que je joue juste et simple, que je joue mon jeu. Car au final, la seule personne qui peut me battre, c’est moi-même. »