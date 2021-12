Anthony Edwards demande à Karl-Anthony Towns d’être plus tranchant

Les Wolves ont beau critiquer Rudy Gobert et estimer que le pivot du Jazz n’a pas l’impact que tout le monde remarque et salue, ils n’ont tout de même pas réussi à profiter du choix tactique de Quin Snyder, et c’est une défaite de plus dans leur bilan.

Patrick Beverley trouvait étonnant que le triple meilleur défenseur de l’année ne s’occupe pas personnellement de Karl-Anthony Towns, qui pèse 24.3 points de moyenne. Sauf que même s’il s’est souvent retrouvé face à Bojan Bogdanovic, un bien moins bon défenseur, l’intérieur de Minnesota n’a pas dominé les débats pour autant.

Il n’a en effet tenté que 11 shoots et perdu 4 ballons avec une faute offensive et trois passes très mal assurées. Finir à seulement 22 points dans ces conditions, c’est donc décevant pour son coéquipier Anthony Edwards.

« J’ai dit à KAT que la meilleure manière de battre la défense, c’est d’aller vite », raconte l’arrière au Star Tribune. « Je lui ai dit ça à la pause : tu as la balle et tu attends les prises à deux. Il veut que la défense vienne le perdre à deux. Sauf qu’il est le meilleur joueur sur le terrain et la défense le sort du match. »

Anthony Edwards a même jugé « irrespectueux » le fait que le Jazz mette Bojan Bogdanovic sur Karl-Anthony Towns. Mais avec un intérieur aussi peu tranchant, les troupes de Quin Snyder ont clairement réussi leur pari, en laissant Rudy Gobert en deuxième rideau pour protéger leur raquette.

Là où un Joel Embiid est excellent pour sanctionner des défenseurs moyens, parfois plus petits que lui, ou des situations de un-contre-un, surtout en ce moment, Karl-Anthony Towns est parfois plus hésitant et lent dans ses décisions. Alors que s’il enfonce son défenseur et enchaîne les paniers, il réussira à déstabiliser les défenses et offrira des espaces pour ses coéquipiers.

« Je lui dis à chaque match, à chaque entraînement : tu peux shooter et dribbler, tu as tout », explique Anthony Edwards, qui a utilisé la comparaison avec le pivot des Sixers auprès de son coéquipier. « Personne ne peut défendre sur Towns et s’il arrête d’attendre les prises à deux, on sera une bien meilleure équipe. »