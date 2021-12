Karl-Anthony Towns et les Wolves collent une fessée aux Lakers

Après deux victoires à l’extérieur, à Portland puis Denver, les Wolves enchaînent avec une victoire on ne peut plus convaincante face aux Lakers, malgré l’absence d’Anthony Edwards. Fin de série en revanche pour les Californiens qui restaient sur trois succès consécutifs.

Cette rencontre a démarré par une purge collective. Non pas que les défenses aient été particulièrement efficaces, les deux équipes ont fait preuve d’une extraordinaire maladresse derrière la ligne à trois points : 1/26 en cumulé sur le premier quart-temps !

En variant un peu plus son attaque et en s’offrant surtout beaucoup plus d’occasions de marquer grâce à l’activité au rebond offensif de Jarred Vanderbilt, Minnesota a logiquement pris les devants (23-16) et, après une fin de première période plus agréable, a rejoint le vestiaire avec une avance confortable (54-45). À ce stade, l’intenable Karl-Anthony Towns s’approchait déjà de la vingtaine de points.

La suite ? Une histoire de séries. Grâce à un regain d’adresse de Kent Bazemore dans les corners, les Lakers ont collé un 11-0… avant d’encaisser un 10-0 à leur tour. Avec un LeBron James transparent et avec 4 fautes, un Anthony Davis retourné au vestiaire à cause de son genou, les choses paraissaient mal embarquées pour les visiteurs.

D’autant que le banc des Wolves, Jaylen Nowell et Jaden McDaniels en tête, ont continué de faire la différence face au banc adverse pour faire grimper l’écart à 20 unités à l’entame du dernier quart-temps (85-65). LeBron James a bien tenté de se réveiller par la suite, Los Angeles partait de beaucoup trop loin et n’avait pas du tout les dispositions pour l’emporter.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Frank Vogel contraint d’innover. Kendrick Nunn, Malik Monk, Avery Bradley, Talen Horton-Tucker, Austin Reaves… Tous sur la touche ! En conséquence, le coach des Lakers a dû mobiliser le bout de son banc tôt dans le match. À commencer par l’improbable « two-way contract » Chaundee Brown pour ses premières minutes en NBA, ou Rajon Rondo, qui n’avait plus joué depuis six rencontres. Sans beaucoup de succès surtout avec le premier cité, tandis que le second a au moins terminé meilleur passeur du match.

– Plusieurs alertes pour Anthony Davis. L’intérieur des Lakers est rentré au vestiaire une première fois dès le premier quart-temps après ce qui ressemblait à une entorse de la cheville. Il est finalement revenu en jeu dans le quart-temps suivant. Mais dans le troisième, AD a de nouveau été touché, après une chute en défense de Jaden McDaniels, au genou gauche cette fois. Un second passage au vestiaire pour une blessure qui a semblé plus sérieuse et suite à laquelle il n’est pas revenu.

– La nonchalance des Lakers. Pourquoi s’embêter à bloquer ses adversaires au rebond après tout ? La meilleure illustration de la nonchalance des Californiens a été cette lutte largement perdue pour récupérer le cuir. Au-delà du différentiel général astronomique (61-36 !) qui a permis aux Wolves de shooter 20 tirs de plus, on retient les 15 rebonds offensifs concédés, dont 8 au seul Jarred Vanderbilt. Impardonnable.

TOPS/FLOPS

✅ Karl-Anthony Towns. Très solide match pour l’intérieur des Wolves investi dans tous les secteurs du jeu. Les sorties sur blessure d’Anthony Davis lui ont sans doute facilité la tâche car il a été défendu par LeBron James sur certaines séquences, qu’il n’a d’ailleurs pas hésité à contrer. On a surtout vu « KAT » afficher beaucoup ses émotions sur le parquet. Le Wolf a semblé surmotivé par cette rencontre.

✅ Jarred Vanderbilt. Quatre points avec quatre petits tirs… L’ailier fort a pourtant été essentiel à la victoire des Wolves par son activité au rebond. Complétement délaissé par la défense des Lakers, en raison de son tir inexistant, il s’est fait largement oublier au rebond. Il s’est ainsi régalé dans les prises offensives (8) et a même signé un record en carrière (16).

⛔ LeBron James. Privés d’Anthony Davis pour une partie du match, les Lakers attendaient un autre visage du « King ». Celui-ci a réalisé un non-match, en n’affichant aucune agressivité en attaque et se montrant peu concerné en défense. Il a fait grimper ses chiffres dans le dernier quart-temps après ne pas avoir marqué dans le jeu ni dans le 2e, ni dans le 3e quart-temps (seulement 3 tirs pris), où il a été gêné par les fautes. Son « body langage » a également interrogé. À ses côtés, Russell Westbrook n’a pris que sept tirs…

LA RENTRÉE REMARQUÉE D’ISAIAH THOMAS

Aussi paradoxal soit-il, le lutin a terminé meilleur marqueur de son équipe ! Après une belle ovation du public local pour son retour, « IT » a attaqué le cercle dès son premier ballon. Il a affiché cette agressivité tout au long de la partie en obtenant de nombreux passages sur la ligne des lancers. Là où il a été plus inspiré que son homologue Russell Westbrook d’ailleurs…

LA SUITE

Wolves (13-15) : réception de Dallas, dimanche.

Lakers (16-13) : déplacement à Chicago, dimanche.