Stephen Curry et Steve Kerr, les complices accomplis

Difficile de ne pas associer Steve Kerr dans la réussite de Stephen Curry. Unis depuis 2014, l’ancien shooteur des Bulls et le meneur des Warriors ont disputé cinq Finals NBA ensemble, remporté trois titres, et ils forment aujourd’hui le couple coach-joueur le plus emblématique depuis Popovich-Duncan et Kobe-Jackson.

« Je pense qu’on s’entend vraiment bien sur notre vision du jeu, et sur la manière dont le basket devrait être joué » explique Steve Kerr à propos de leur entente. « Clairement, pour moi, c’est un super duo. Ce que je veux dire, c’est que n’importe quel entraîneur aimerait être associé à Steph Curry car c’est si facile de coacher une équipe avec lui. Il met en place une identité simplement par son comportement au quotidien. »

Il y a quelques années, Steve Kerr avait expliqué que le talent de Stephen Curry dépassait même sa technique.

« Tout ce que nous faisons est basé sur Steph. Il est celui par lequel tout a démarré. Tout se base autour non seulement de son talent, mais aussi de sa personnalité, son altruisme, sa joie, son éthique de travail. Notre système offensif est construit autour du chaos qu’il crée pour les défenses. Je n’ai jamais vu un joueur provoquer autant de schémas défensifs, à cause de sa capacité à shooter à 9 mètres et de dribbler autour de tout le monde. »

Steve Kerr, le disciple de Gregg Popovich et Phil Jackson

Limité sous le coupe de Mark Jackson, Stephen Curry s’est épanoui dès l’arrivée de Steve Kerr il y a 7 ans. Ils parlent le même langage, ils partagent les mêmes idées sur le basket, et leur complicité tire la franchise vers les sommets. Pas uniquement l’équipe et leurs coéquipiers, mais bel et bien la franchise devenue « bankable » au point d’atteindre les six milliards de valorisation ! Mais aussi la NBA tout court puisque les Warriors ont tiré le meilleur du basket des Spurs ou des Suns version Mike D’Antoni, tout en s’appuyant sur une défense de fer. Il y aura un avant et un après Curry dans la NBA, et c’est pour cette raison que certains parlent de « révolution ».

« Je pense que l’association est stratégiquement bonne car j’ai vraiment appris le basket de gens comme Gregg Popovich et Phil Jackson qui mettaient en avant la circulation de la balle » poursuit Steve Kerr. « Ce n’est qu’un sport qui se joue à cinq avec le mouvement de la balle et des joueurs. Ce qui rend si unique Steph, ce sont ses mouvements sans ballon, ses coupes, et sa capacité à mettre des 3-pts depuis n’importe quel endroit du terrain. »

Il y a quelques années, Steve Kerr avait expliqué qu’il s’estimait chanceux d’avoir joué sous les ordres de Gregg Popovich et Phil Jackson : « Parfois, je me surprends à utiliser les mêmes phrases et expressions que Phil ou Gregg. J’ai été très chanceux d’être influencés par la crème de la crème. »

Aujourd’hui, il se dit chanceux d’avoir Curry sous ses ordres : « Je sais que beaucoup de coaches aimeraient être à ma place, et je me sens incroyablement privilégié de coacher Steph depuis 7 ans et demi. »