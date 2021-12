Les Rockets honorent Rudy Tomjanovich pour son entrée au Hall of Fame

« C’est toujours bon de revenir ici, pour de nombreuses raisons. » À Houston, Rudy Tomjanovich est comme chez lui. Cette nuit, lors de la réception des Knicks, les Rockets avaient préparé une petite cérémonie d’hommage à leur ancien joueur (1970-1981) et coach (1991-2003) après sa récente entrée au Hall of Fame.

En plus d’un clip hommage, les Texans ont dévoilé le maillot (déjà retiré) actualisé de Rudy T. Sous son numéro 45, on trouve désormais la mention « Hall of Fame 2020 ».

Congratulations Rudy Tomjanovich on your Hall of Fame enshrinement! 🚀 pic.twitter.com/viKcbwlvCf — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 17, 2021

Le propriétaire de la franchise, Tilman Fertitta, accompagné par une autre légende du club, Hakeem Olajuwon, a également remis une plaque en l’honneur de Rudy Tomjanovich, pendant un temps-mort.

« Je ne suis pas vraiment à l’aise avec ce genre de choses, mais si on peut les partager avec d’autres, alors j’apprécie », a réagi la légende. « Je ne suis pas entré dans le basket pour ça. C’est juste un sentiment d’accomplissement, d’avoir fait quelque chose de bien. C’est formidable que d’autres personnes vous placent à ce niveau. Et quand ils vous mettent au sommet, vous le vivez bien. C’est le gâteau, le glaçage et la cerise. »

Dans la même veine, le double champion NBA (1994-1995) a avoué ne pas non plus être « un grand fan » de cérémonies telles que son introduction au Hall of Fame. Mais ce moment lui a au moins donné l’occasion de remercier toutes les personnes importantes durant sa carrière.

« C’est ainsi que je l’ai abordé », a rapporté Rudy Tomjanovich. « J’étais très enthousiaste à ce sujet et j’ai travaillé dur pour donner aux gens mes remerciements et ma gratitude. Cependant, j’ai fait une grosse erreur. J’y ai pensé il y a deux jours. J’ai oublié deux personnes très précieuses sur cette liste : Ray Melchiorre et Keith Jones, des entraîneurs de l’équipe lorsque j’étais ici. » Son oubli est maintenant réparé.