Evan Fournier et les Knicks se réveillent à Houston

En back-to-back, et toujours privés de Christian Wood, Jalen Green et Kevin Porter Jr, les Rockets ont fini par craquer face aux shooteurs des Knicks, s’inclinant 116-103 devant leur public. Et c’est Evan Fournier qui avait placé les Knicks sur les bons rails. Le Français est très impliqué dans le jeu, et c’est lui qui envoie Mitchell Robinson au alley oop. A ses côtés, Julius Randle prend aussi le match par le bon bout, et c’est le jeune duo McBride-Quickley qui se charge de porter l’écart à +9 après douze minutes (39-30).

La sortie de Derrick Rose ne perturbe pas New York, et c’est Alec Burks puis Randle se chargent de porter l’écart à + 17 (53-36). Les Knicks sont adroits de loin, et ça change évidemment beaucoup de choses. En face, Jae’Sean Tate tient la baraque et évite à Houston d’être décrochés à la pause (57-51).

La deuxième mi-temps est bien plus équilibrée, et Garrison Mathews égalise à 3-points (70-70). Mais Fournier sort le grand jeu avec un 3-points dans le coin, puis un joli move ligne de fond. Même Taj Gibson s’y met à 3-points ! Sous les panneaux, Mitchell Robinson domine, et les Knicks font le break (91-82). Moment choisi par Immanuel Quickley pour porter l’estocade à 3-points. New York signe un 18-5 en cinq minutes, et les Knicks s’imposent finalement 116-103 pour mettre fin à leur série de quatre défaites de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

New York à 8 et demi. Les Knicks ont quatre joueurs à l’isolement, et Tom Thibodeau continue d’ignorer Kemba Walker. Résultat, ils s’imposent avec neuf joueurs, et même plutôt huit et demi, puisque Derrick Rose a rapidement quitté ses coéquipiers, touché à la cheville.

L’option Gibson. Thibodeau a choisi d’aligner Taj Gibson et Mitchell Robinson ensemble, et cette formule a fait très mal aux Rockets avec un Gibson qui s’est même permis de planter de loin, tandis que Robinson a dominé dans la verticalité.

La fête à Rudy T. Les dirigeants de Houston avaient choisi la venue des Knicks pour célébrer l’entrée au Hall Of Fame de Rudy Tomjanovich. Dommage que le public n’ait pas répondu présent.

TOPS/FLOPS

✅ Evan Fournier. D’entrée, on a vu que le Français était dans un bon soir, notamment parce qu’il était actif, et qu’il n’était plus scotché dans le coin. Dans le 3e quart-temps, c’est lui qui résiste au comeback des Rockets avec un joli match à 23 points à 8 sur 12 aux tirs.

✅ Immanuel Quickley. Record en carrière avec 7 réussites à 3-points, et le roi du « floater » s’est lâché de loin. A l’instinct, il a dégainé dans toutes les positions et c’est lui qui fait très mal dans le 4e quart-temps.

✅ Miles McBride. Rose blessé, Thibodeau a fait confiance à son rookie sorti de nulle part, et il a bien fait. Voilà les Knicks avec un vrai meneur de jeu, à l’ancienne, qui est d’abord là pour faire jouer les autres, mais aussi défendre. Une vraie découverte pour un match plein : 15 points, 9 passes et aucune balle perdue !

⛔ Julius Randle. Comme Fournier, il a bien débuté la rencontre. Mais ensuite, il est retombé dans ses travers, et l’équipe a bien mieux tourné quand Taj Gibson a pris sa place. Dès que Randle a la balle en main, le jeu s’arrête, et ça devient très problématique.

⛔ Alperen Sengun. Premier match raté depuis bien longtemps pour le Turc. Rien de bien grave, mais son jeu à risques peut lui porter préjudice, et on a vu qu’il était en difficulté face à un intérieur comme Robinson, hyper athlétique.

LA SUITE

Houston (9-20) : Déplacement samedi à 18h00 pour affronter les Pistons.

New York (13-16) : Samedi soir, les Knicks se rendent à Boston.