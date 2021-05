Hall Of Fame : Rudy Tomjanovich a rendu hommage à ses Rockets des années 1990

Aux côtés de Tim Duncan, Kevin Garnett, Rudy Tomjanovich a eu aussi son moment de gloire. Double champion NBA en tant qu’entraineur, médaillé de bronze en 1998 lors des championnats du monde et champion olympique aux JO de Sydney à la tête de Team USA, le retraité a remercié l’ensemble des acteurs qui l’ont accompagné durant sa carrière de joueur et d’entraineur.

Et ça a commencé avec Calvin Murphy, son coéquipier pendant dix ans (de 1971 à 1981). « Calvin, durant mes années en tant que joueur, tu étais mon coéquipier, mon compagnon de chambre, mon voisin, mon meilleur ami et plus que tout, mon frère. Nous avons partagé tellement de choses ensemble. Ça veut dire tellement de choses pour moi que tu sois là aujourd’hui pour partager celui-ci. »

« Le basket m’a permis de représenter mon pays à travers le monde en 1998 et aux JO 2000 à Sydney. J’étais là quand Vince Carter a sauté par dessus la Tour Eiffel »

C’était ensuite l’heure des éloges envers les joueurs qu’il a entrainés, à commencer par Hakeem Olajuwon. « Hakeem, tu es, plus que n’importe qui, responsable de ma présence ici. Tu es le meilleur joueur à avoir porté le maillot des Houston Rockets et tu es l’un des meilleurs de tous les temps. Tu nous as donné ton excellence, ton leadership et ton cœur énorme. Et tu m’as appris quelque chose d’essentiel : l’importance de la spiritualité dans toutes les périodes de ma vie » explique Rudy Tomjanovich avant d’enchainer sur l’effectif.

« J’aime et respecte chacun d’entre vous. Vous avez fait des sacrifices mais deux d’entre vous ont sacrifié plus que n’importe qui, c’est Kenny Smith et Otis Thorpe. Vous donniez tout dès que vous entriez sur le terrain. Vous êtes la définition même d’un champion et vous avez mon plus grand respect et ma plus grande admiration. Je voudrais remercier Clyde Drexler de nous avoir rejoint pour le deuxième titre. Je veux remercier « Mad Max » Vernon Maxwell d’avoir été un guerrier. Je veux remercier Carl Herrera d’avoir été exceptionnel contre New York. Je veux remercier Sam Cassell d’avoir de grosses couilles. Je veux remercier Mario Elie de si bien embrasser, surtout depuis le coin à gauche » conclut il avec le sourire, en référence au fameux « Kiss of Death ».

« Je veux dire un mot pour que Robert Horry soit intronisé au Hall Of Fame. C’est une vraie légende. Il a réussi tellement de tirs importants. Il a sept bagues pour le prouver. C’est là qu’il doit être »

« Le basket m’a apporté plus que de l’argent, il m’a fait rencontrer des gens exceptionnels m’a offert tellement de cadeaux. J’ai pu entraîner les meilleurs joueurs du monde comme le grand Kobe Bryant ou Kevin Garnett. J’ai eu Charles Barkley pendant deux années à Houston, qui est le joueur le moins égoïste que j’ai jamais eu sous mes ordres. J’ai aussi pu entraîner le grand Yao Ming, si grand, si talentueux et si humble. »

Vient ensuite la période internationale avec Team USA. L’occasion pour l’entraineur de faire référence au fameux dunk de Vince Carter sur Fred Weis. « Le basket m’a permis de représenter mon pays à travers le monde en 1998 et aux JO 2000 à Sydney. J’étais là quand Vince Carter a sauté par-dessus la Tour Eiffel. »

Ému, l’homme de 72 ans a remercié également les coachs actuels, avec lesquels il entretient une relation particulière. « Je n’avais pas de frère en rentrant en NBA mais aujourd’hui j’en ai plein. Je veux remercier mes frères de coaching : Gregg Popovich, Jeff Van Gundy, Doc Rivers, Scott Brooks, Mike D’Antoni et Erik Spoelstra. »

En guise de conclusion, Rudy Tomjanovich a fait la promotion d’un de ses anciens protégés. « Je veux dire un mot pour que Robert Horry soit intronisé au Hall Of Fame. C’est une vraie légende. Il a réussi tellement de tirs importants. Il a sept bagues pour le prouver. C’est là qu’il doit être ».