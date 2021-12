Caris LeVert et les Pacers infligent une 13e défaite consécutive aux Pistons

Ce n’était certainement pas le match le plus attendu de la saison, et ça s’est vu sur le terrain. Sans briller, avec un Malcolm Brogdon au repos, les Pacers n’ont pas fait une énorme impression.

Mais un bon Caris LeVert, surtout en première mi-temps, l’impact des remplaçants et un Domantas Sabonis qui a dirigé la manœuvre en fin de match ont suffi pour faire tomber les Pistons. Pour Detroit, c’est la 13e défaite consécutive, et une place de bonnet d’âne de la ligue que Cade Cunningham et ses compagnons méritent largement.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux entraîneurs en quarantaine. Pas de Rick Carlisle côté Indiana, ni de Dwane Casey côté Detroit. Les deux coachs sont tous les deux en quarantaine et ce sont donc leurs bras droits, Lloyd Pierce pour les Pacers et Rex Kalamian côté Pistons, qui ont dirigé les opérations de chaque côté.

– Des fautes à la pelle. Le niveau de jeu n’était déjà pas incroyable, mais les deux équipes ont en plus commis énormément de fautes, qui ont haché la rencontre. Myles Turner et Domantas Sabonis ont ainsi dû passer une bonne partie du troisième quart-temps sur le banc, alors que Rex Kalamian pestait contre toutes les fautes de son équipe en fin de match. Au bout du compte, les Pacers ont tenté 28 lancers-francs, et les Pistons 30.

TOPS/FLOPS

✅ Caris LeVert. L’arrière/ailier retrouve la forme et, en l’absence de Malcolm Brogdon, il a pris les choses en main (31 points, 5 passes) en attaquant le cercle. Sa première mi-temps a parfaitement mis son équipe sur les rails avant que les remplaçants ne fassent l’écart en deuxième mi-temps.

✅ Saddiq Bey. L’ailier a connu une période compliquée mais il a été le meilleur joueur des Pistons pour ce match. Agressif, il finit avec 28 points, 10 rebonds et 5 passes décisives, à 9/17 au tir.

⛔ Killian Hayes. Difficile de saisir le rôle du Français dans le jeu de Detroit. On sent bien qu’il fait les efforts pour respecter les consignes, tant en défense qu’en attaque, mais maintenant que Cade Cunningham a récupéré le contrôle de la création, il se contente de remonter parfois le ballon puis de se tenir dans les corners en attendant les sorties de balle ou en coupant parfois afin de proposer une solution au porteur du ballon. Au final, son impact est beaucoup trop faible : 2 points à 1/3, 1 rebond, 1 passe et 1 contre en 29 minutes sur le parquet.

LA SUITE

Indiana (13-18) : un peu de repos pour les Pacers, qui seront à Miami mardi.

Detroit (4-23) : les Pistons vont tenter de mettre fin à leur série de défaites face aux Rockets, demain.