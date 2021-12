Dans le New Jersey se cache le bunker secret de la NBA

Alors que la vague de nostalgie pour la NBA des années passées a repris de l’ampleur avec la fameuse série documentaire The Last Dance durant le premier confinement, elle continue de déferler en cette fin d’année 2021 avec une série HBO qui va remettre en scène l’histoire des Lakers du Showtime ou tout un tas de livres, vidéos ou émissions d’époque qui ressortent des tiroirs ça et là sur internet.

Bien évidemment consciente de l’importance de la préservation de son patrimoine vidéo, surtout en cette année du 75e anniversaire de sa naissance, la Grande Ligue a également, depuis 2006, fait les choses en grand pour s’assurer que ses archives ne seraient jamais mises en danger.

Plus de 50 000 cassettes !

En effet, sur plus de 11 000 mètres carrés d’espace de stockage répartis sur deux étages, dans un bunker construit il y a plus de cinquante ans par AT&T, une des entreprises (de télécommunication) les plus riches du monde, la NBA est prête à parer à toute catastrophe naturelle ou autre attaque nucléaire. Enterré à 15 mètres sous terre sur le flanc d’une colline du New Jersey, près de la ville de Flanders, reposent en paix plus de 50 000 cassettes de sauvegarde de la NBA, ce qui correspond évidemment à la plus grande collection de vidéos de basket dans le monde.

« C’est un boulot ennuyeux. Tout ce qu’on conserve ici [à part des cassettes vidéos], ce sont des fiches de calcul, des informations juridiques et des documents de recherche médicale », explique Ron Riemann, le patron de Vital Records Inc. qui a donc hérité du bunker de AT&T en 1995, dans le Wall Street Journal. « Toutes les Ligues [ont des sauvegardes], c’est juste que personne n’est au courant. »

Ces cassettes « physiques » sont une sauvegarde supplémentaire des archives officielles de la NBA qui sont elles conservées à Secaucus (New Jersey), là où se situe notamment le Replay Center qui tranche sur certaines actions litigieuses en direct. Elles représentent la bagatelle de 37 pétaoctets (soit 37 millions de milliards d’octets), ce qui équivaut au double de la collection numérisée de la Bibliothèque du Congrès.

Chaque saison correspond à plusieurs pétaoctets en plus sur l’immense disque dur de la NBA, du fait de la qualité d’image exceptionnelle atteinte aujourd’hui, mais aussi à cause des douze angles différents de caméras qui sont aussi conservés pour chaque match.

Les premières cassettes sont également volumineuses, mais pour d’autres raisons. Tant et si bien que la Ligue a construit son propre système de gestion qui s’appelle logiquement et sobrement : The Archive.

De la NBA, même après une attaque nucléaire

« On a chacun des moments incroyables [de l’histoire de la Ligue] à portée de main », rapporte Paul Hirschheimer, le vice-président de la production des contenus.

Sachant que chaque action de chaque équipe est automatiquement encodée avec les statistiques du « play by play », on peut désormais facilement accéder à n’importe quel panier, contre, interception ou passe que l’on recherche : « En un ou deux clics, on va tomber sur la vidéo recherchée », confirme Chris Halton, vice président des technologies médias.

Cette mine d’or enterrée dans une colline du New Jersey tenue secrète a été particulièrement utile au moment de produire les clips du 75e anniversaire de la NBA. Les équipes vidéos de la Ligue sont ainsi allées chercher les cassettes pour restaurer la qualité des images. Mais ne comptez pas sur un représentant de la Ligue pour divulguer les points GPS de cette caverne d’Ali Baba du fan NBA.

Cachée au bout d’une route très peu utilisée, ce bunker restera secret encore pour un bout de temps. Car, comme le dit le directeur du site, « il n’y a pas de date de péremption sur l’histoire ».

Même en cas d’attaque nucléaire, l’humanité (qui restera) pourra donc se consoler en fouillant les exploits de Wilt Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan ou encore LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant…