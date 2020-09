Sur plusieurs jours avait lieu la cérémonie annuelle des Emmy Award, et « The Last Dance » a décroché le prix du « meilleur documentaire ou série non-fictionnelle » devant American Masters, Hillary, McMillion$ et Tiger King.

Diffusé sur ESPN et Netflix, « The Last Dance » raconte pendant 10 heures la dernière saison de Michael Jordan aux Bulls avec la quête d’un deuxième triplé.

Diffusé quelques semaines après la suspension de la saison en raison de la pandémie, la série s’appuie sur plus de cent témoignages et des images des coulisses pour nous replonger dans la NBA des années 90 avec ses rivalités, la « Dream Team » ou encore l’immense popularité de Michael Jordan. Ce dernier, co-producteur de la série, rythme la série par ses interventions et ses commentaires acerbes, et ça a fait grincer pas mal de dents.

C’est la première fois qu’un documentaire signé ESPN remporte un Emmy Award.