Les Knicks toujours sans solution

Le record à 3-points de Stephen Curry ferait presque oublier que les Knicks traversent une période très compliquée. En témoigne leur série de quatre revers consécutifs, mais aussi leurs huit défaites sur leurs dix derniers matchs. Pire : l’impression visuelle dans le jeu par cette équipe ne laisse pas augurer une sortie de crise rapide.

Dominés assez logiquement par des Warriors bien plus solides, cette nuit, les hommes de Tom Thibodeau s’enfoncent un peu plus chaque soir au fond de leur conférence. Après bientôt deux mois de compétition, ils pointent ainsi à la 12e place de l’Est, avec 12 victoires et 16 défaites. À un match et demi du « play-in » et à deux matchs et demi de la 8e place.

Bref, rien ne va plus chez ces Knicks, irréguliers et conscients de leurs maux actuels, mais incapables de réagir en conséquence. Et dire qu’ils avaient commencé la saison par cinq victoires en six matchs…

« C’est dur, car on ne joue pas du bon basket en ce moment », reconnaissait par exemple Julius Randle, adepte des performances en dents de scie et lucide dans les colonnes du New York Post. « Nous verrons ce qui va se passer. Enfin, nous allons plutôt nous assurer de faire le boulot et de trouver des solutions. Nous devons retrouver notre confiance en nous, notre énergie. Pareil pour notre défense. Car, si nous ne le faisons pas, elle ne prendra pas la direction que nous voulons. »

Même son de cloche chez Derrick Rose, joueur le plus expérimenté de l’effectif avec Taj Gibson, également perdu.

« Les chiffres ne mentent pas », racontait de son côté le MVP 2011, au micro de SNY. « Nous devons comprendre ce qui ne fonctionne pas. Pour l’instant, je n’arrive pas à mettre le doigt sur la solution, car si je la connaissais, je la crierais haut et fort. Si vous voulons atteindre nos objectifs et vraiment faire mieux que la saison dernière, comme nous le disons, nous devons trouver un moyen de nous en sortir. »

Toujours sans Kemba Walker, Miles McBrides se montre

Depuis la sortie de la rotation de Kemba Walker, certes loué pour son professionnalisme et son comportement exemplaire depuis, les Knicks affichent un triste bilan de sept défaites en huit matchs. Des résultats insuffisants sur le plan comptable, mais suffisants pour imaginer le meneur All-Star réintégrer le cinq de départ, ou ne serait-ce que le banc de la franchise new-yorkaise ?

Pour l’heure, ça n’en prend en tout cas pas le chemin. D’autant qu’après le coup de chaud de Quentin Grimes, désormais touché par le Covid-19, c’est l’autre rookie de la franchise, Miles McBride, qui s’est mis en évidence face à Golden State (8 points, 4 rebonds en 20 minutes).

« C’est bien qu’il puisse avoir une telle opportunité », se réjouissait justement Tom Thibodeau, à propos du 36e choix de la dernière Draft, qui s’était déjà distingué en Summer League, à l’entraînement ou encore en G-League. « Qu’il puisse mettre en application, en situation de match, ces choses sur lesquelles il travaille au quotidien, c’est positif. Nos jeunes jouent vraiment dur, ils arrivent, ils font parler d’eux. »

Toujours pour Tom Thibodeau, que ce soit avec ou sans Kemba Walker dans la rotation, le plus important reste de « mettre l’équipe en position de gagner ». Et ça passera forcément par cette mentalité col-bleu, qui lui est si chère mais qui a disparu chez ses joueurs, entre cette saison et la précédente.

« Nous devons nous mettre au travail », expliquait le coach. « Des hauts et des bas, il y en aura parfois. Parfois, les choses se dérouleront très bien, parfois non. Mais souvent, c’est en faisant des efforts importants que vous vous en sortez. […] Les choses peuvent changer très rapidement, et nous devons provoquer ces changements. »