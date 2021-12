Stephen Curry, un record pour l’éternité

Draymond Green espérait que Stephen Curry s’empare du record à 3-points dès le premier quart-temps, et son voeu a été exaucé. L’histoire retiendra que c’est après quatre minutes et vingt-sept secondes de la rencontre face aux Knicks que le meneur des Warriors a planté son 2 974e panier à 3-points en carrière. Un de plus que Ray Allen présent dans la salle. Aux commentaires : Reggie Miller, l’ancien détenteur du record. Dans la salle, Dell Curry, papa du héros de la soirée, lui-même ancienne grosse gâchette de la NBA, qui a joué avec Ray Allen et contre Reggie Miller.

« C’était une magnifique fin. Il y a eu la préparation pour atteindre ce chiffre, dans une ambiance unique. Je savais que le Garden serait à la hauteur de sa réputation » a d’abord réagi Stephen Curry. « Je ne le dirai jamais assez, mais j’apprécie tellement la façon avec laquelle les fans ont vécu ce moment avec moi et m’ont laissé le vivre. Je pouvais le sentir. Une fois que j’ai tiré sur le côté, je me suis senti bien, j’avais l’air bien – j’avais l’impression d’être à domicile. »

Porter le record le plus haut possible

Ce qui rend cette soirée unique, c’est que ses parents étaient là. Ray Allen aussi. Reggie Miller…

« C’était un moment unique que j’ai apprécié et dont je me souviendrai pour le reste de ma vie, vu ce que cela signifie pour moi de dépasser Ray. Lui et Reggie, des gars que j’ai admirés quand j’ai commencé à jouer. C’est vraiment spécial. J’ai du respect pour Reggie et Ray, des joueurs qui ont créé un standard sur ce qu’est un shooteur d’élite. Il y aussi leur longévité. Personnellement, j’ai essayé d’intégrer tout ça dans mon parcours en termes de distance, de volume et d’efficacité. Toutes ces choses entrent en ligne de compte. Je suis donc fier d’avoir un pourcentage élevé, et je suis fier que cela nous aide à gagner des matchs. Et maintenant, je peux être fier de cette longévité pour atteindre ce record que Ray avait fixé et, j’espère l’amener à un niveau que personne ne puisse atteindre. »

Maladroit à 3-points depuis quelque temps, Stephen Curry termine la rencontre à 5 sur 14 de loin, mais ses 22 points permettent aux Warriors de repartir avec la victoire. C’est la cerise sur la gâteau, et c’est ce qui permet de faire la fête dans le vestiaire.

« Dans le vestiaire, c’était le Steph d’autrefois… Joyeux et reconnaissant » raconte Steve Kerr. « Il a expliqué à l’équipe ce que ça représente pour lui. À quel point le basket compte pour lui, le processus pour y arriver. Il reste le même, et c’est la beauté de Steph. Il est si authentique, si authentique… J’ai trouvé que la soirée avait été parfaite, et ça résume ce qu’il est et sa réaction était parfaite. »

Un absent de marque : Klay Thompson

Premier à célébrer Stephen Curry sur le terrain, Draymond Green est fier de vivre ce moment d’histoire aux côtés de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire.

« Je dis toujours que l’on n’a pas souvent l’occasion de côtoyer quelqu’un d’excellent dans un domaine, et encore moins d’aller travailler avec quelqu’un d’excellent, et le meilleur dans un domaine » confie l’ailier fort. « C’est une chose très rare, parce qu’il y a très peu de gens qui sont les meilleurs dans un domaine donné. Steph est le meilleur shooteur de l’histoire, et on la chance de travailler avec lui tous les jours. C’est une chose très particulière. »

Un absent de marque pour ce record : Klay Thompson, resté à San Francisco pour en terminer avec son plan de reprise. Mais Stephen Curry ne l’oublie pas. « Son maillot était à côté du mien dans le vestiaire. Ce sera bien de revenir et de célébrer tout ça avec lui. Et de célébrer évidemment son retour. »