Vidéo | Le panier du record à 3-points de Stephen Curry

Ce n’était plus qu’une question de minutes avant que Stephen Curry n’évince Ray Allen de la plus haute marche du podium des joueurs totalisant le plus de 3-points en carrière.

Et c’est finalement dès le premier quart-temps, en un peu moins de cinq minutes, que le « Baby-Faced Assassin » a eu la bonne idée de battre ce record all-time, après l’avoir égalé seulement une minute après le « jump-ball » !

Dans la foulée de ce shoot pour l’histoire, Steve Kerr a pris un temps-mort, permettant à tout le Madison Square Garden d’ovationner Stephen Curry, qui est allé célébrer avec ses coéquipiers, parmi lesquels Draymond Green, puis Ray Allen, son père Dell ou encore sa mère Sonya.

Une magnifique séquence émotion et des images qui font vraiment plaisir à voir.