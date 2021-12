Quentin Grimes, le coup de chaud dans le froid new-yorkais

Défaits à six reprises lors de leurs sept derniers matchs, les Knicks s’enfoncent un peu plus dans la crise, eux qui pointent désormais à la 12e place de la conférence Est (12 victoires, 15 défaites).

Hier soir, ils ont d’ailleurs été sèchement et nettement dominés par les Bucks, qui n’ont jamais été menés de la rencontre, grâce à un démarrage canon (9-1 après quatre minutes). Mais, ensuite, Quentin Grimes aura tout de même eu le mérite de tout tenter pour renverser les champions en titre.

Introduit dans le cinq new-yorkais, en l’absence de RJ Barrett et Alec Burks, le rookie de 21 ans s’est ainsi permis de flamber, à l’occasion de la toute première titularisation de sa (jeune) carrière : 27 points, à 7/13 à 3-points !

« En toute honnêteté, je ne m’y attendais vraiment pas [à être titulaire], je l’ai découvert 90 minutes avant le début de la partie », confiait, après coup, celui qui détient désormais le record de réussites à 3-points d’un rookie de New York sur un match. « J’ai donc fait en sorte de bien me préparer mentalement, de m’imprégner de tout ça. J’ai eu la sensation d’en apprendre beaucoup sur moi-même, avec cette confrontation face aux champions en titre. »

Comme dans un conte de fées

Tandis que certains de ses coéquipiers, comme Julius Randle ou Evan Fournier, ont erré comme des âmes en peine sur le parquet, Quentin Grimes a lui enflammé la mythique enceinte new-yorkaise. Comme en atteste son super troisième quart-temps, qui faisait suite à une première mi-temps déjà satisfaisante (13 points, à 3/5 à 3-points).

En 12 minutes, le 25e choix de la dernière Draft a ainsi marqué 12 points, à 4/7 derrière l’arc. Se permettant surtout de prendre feu en tout début de période, avec quatre paniers primés inscrits en moins de trois minutes (dont trois sur trois possessions d’affilée) !

Un coup de chaud qui a notamment eu le don de réveiller le public, alors désemparé par le niveau de jeu de son équipe, constamment menée d’une dizaine d’unités par Milwaukee.

« C’est un sentiment unique, d’autant plus au Madison Square Garden », déclarait le natif de Houston, à propos de cette séquence de trois minutes. « C’est la première fois que je pouvais ressentir une telle atmosphère dans le public et je l’ai évidemment accueilli à bras ouverts. Maintenant, j’espère que nous pourrons repartir avec la victoire, la prochaine fois. »

Un rayon de soleil dans la grisaille new-yorkaise

Comme le souligne ici Quentin Grimes, les Knicks sont dans le dur dernièrement et ce n’est pas la simple performance d’un rookie qui aurait pu inquiéter les Bucks, impériaux depuis près d’un mois (12 victoires en 14 matchs). D’autant plus quand l’effectif new-yorkais est aussi affaibli.

« Notre marge d’erreur est vraiment réduite en ce moment », estimait justement Tom Thibodeau. « Si vous ratez deux ou trois minutes face à eux, ils vous le font payer. Ce sont les champions en titre, donc ils jouent dur. Nous avions un nouveau cinq de départ et ils ont réussi une bonne entame. Même si nous nous sommes ajustés rapidement. Et j’ai trouvé que nous étions meilleurs dans le combat, en seconde période. […] Mais nous n’avons pas été à la hauteur et il y a de la déception dans nos rangs, comme à chaque échec. »

Mais les joueurs de New York, en manque de confiance, se devront rapidement de passer à autre chose, car leur prochaine rencontre sera également périlleuse. Mardi soir, ils accueilleront ainsi les Warriors à « Big Apple » et un certain Stephen Curry pourrait en profiter pour devenir le shooteur le plus prolifique de l’histoire, à 3-points…