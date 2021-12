Sans forcer, les Bucks plongent les Knicks dans la crise

Les Knicks ne sont pas au mieux actuellement, et pour ne rien arranger, ils étaient privés de RJ Barrett, Obi Toppin et Alec Burks à l’entre-deux. A Milwaukee, on ne fait pas dans le sentimentalisme, et Giannis Antetokounmpo s’en va déjà bousculer Nerlens Noel dans la peinture pour un 7-0 ! Avec un cinq inédit, Tom Thibodeau bricole, et les Bucks posent leurs systèmes de jeu sans trop d’encombres avec un écart qui dépasse déjà les 10 points. En fait, Kevin Knox est le seul à réveiller un groupe amorphe où Julius Randle et Evan Fournier sont transparents. En face, Khris Middleton joue sur un rythme de sénateur (16 points à la pause), et les Bucks atteignent la pause avec 13 points d’avance (61-48) après avoir compté jusqu’à 20 points d’avance…

La seconde période démarre sur un duel longue distance entre Bobby Portis et… Quentin Grimes. Les deux allument de loin, et le rookie des Knicks en colle 4 de suite, et le Garden est en feu ! Derrick Rose y va aussi de ses tirs de loin, et les Knicks reviennent sous la barre des 10 points (74-65). Mais à Milwaukee, on ne panique pas, et le duo Holiday-Antetokounmpo n’a besoin que d’une minute pour redonner 15 points d’avance. Comme les Knicks retombent dans leurs travers, et que Julius Randle force et joue à l’envers, les champions en titre flirtent à nouveau avec les 20 points d’écart. Thanasis Antetokounmpo peut secouer sa serviette sur le bord du banc, Milwaukee s’impose sans avoir jamais été vraiment inquiété (112-97).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une entame catastrophique. Avec une attitude très moyenne, aucune implication en défense et un horrible 1/10 de loin lors du premier quart-temps, les Knicks sont complètement passés à travers de leurs 12 premières minutes. Sur son banc, Tom Thibodeau était furieux, quasiment hors de lui durant toute cette période. Le souci, c’est que Julius Randle semble ailleurs et que cette équipe manque aujourd’hui d’un leader.

– Quentin Grimes donne le sourire aux fans. Titulaire pour la première fois de sa carrière, le rookie des Knicks s’empare d’un record de franchise avec ses 27 points pour sa première titularisation et ses 7 tirs à 3-points. On retiendra ses quatre tirs à 3-points en quatre minutes dans le 3e quart-temps dans un Madison Square Garden qui s’est soudainement réveillé.

– Le trashtalk de Bobby Portis. Après le 4e tir à 3-points de suite de Grimes, Bobby Portis est allé le chauffer pour le faire sortir de son match, et ça a marché ! Auteur de seulement 2 points lors du reste de la rencontre, Grimes a été perturbé par le trashtalk de Portis, qui s’est également chauffé avec quelques fans locaux.

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Giannis/Middleton. Le Greek Freak et son Lieutenant n’ont pas grand chose à se reprocher. Ils ont dominé leurs vis-à-vis des deux côtés du terrain, tout en prenant soin de faire jouer les autres. Giannis Antetokounmpo est tout proche du triple-double, tandis que Middleton compile 24 points, 8 rebonds et 4 passes. Une soirée tranquille pour tous les deux, tout en étant performants.

✅ Quentin Grimes. Le rookie sorti de Houston a pleinement tiré profit de sa première titularisation avec 27 points et ce coup de chaud à 3-points. Son enthousiasme fait plaisir à voir, et il contraste avec l’attitude de certains de ses coéquipiers.

⛔ Le tandem Fournier/Randle. Ils sont censés être les leaders des Knicks, et ils sombrent avec leurs coéquipiers. Le Français ne parvient toujours pas à tirer son épingle du jeu, sans qu’on sache si c’est physique ou mental. Une chose est sûre : il est en retard en défense et ne parvient pas à tenir son vis à vis. Quant à Randle, il force, encore et encore, et dès qu’il a la balle, le jeu s’arrête.

LA SUITE

New York (12-15) : mardi, c’est soirée de gala avec la venue des Warriors.

Milwaukee (18-10) : back-to-back à l’extérieur, pour y affronter lundi les Celtics.