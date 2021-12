Covid-19 : Obi Toppin mis à l’isolement

La liste des joueurs placés à l’isolement pour suivre le protocole sanitaire de la ligue continue de s’allonger jour après jour, et on dénombre désormais 17 joueurs placés en quarantaine. Après Kyle Kuzma samedi soir, c’est ainsi Obi Toppin qui vient y ajouter son nom, nous apprend le New York Post.

Le joueur des Knicks, qui sort de son meilleur match de la saison avec 19 points et 10 rebonds contre les Raptors, va donc manquer plusieurs matches et rester à l’isolement dix jours.

Sauf s’il peut produire deux tests PCR négatifs de suite en 24 heures, comme LeBron James et Dillons Brooks récemment, victimes tous les deux d’un faux positif.

New York est toujours à la peine, mais l’ancien de Dayton avait trouvé son rythme depuis quelques semaines, avec 10.3 points de moyenne à 51% de réussite au shoot en 17 minutes, sur les douze derniers matches.