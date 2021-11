Kemba Walker écarté de la rotation des Knicks !

Face aux difficultés de son cinq majeur, Tom Thibodeau a tranché et c’est Kemba Walker qui trinque !

L’entraîneur de New York vient ainsi d’annoncer que c’est Alec Burks qui débuterait désormais à la mène et que l’ancien joueur de Charlotte de Boston n’était plus dans sa rotation, « pour l’instant ».

« C’est une décision difficile à prendre mais il faut faire ce qui est le mieux pour l’équipe », a développé l’entraîneur. « Il faut tester quelque chose de différent. »

Constamment gêné par ses genoux (il avait choisi de les reposer lors du dernier match face aux Hawks), Kemba Walker a perdu beaucoup d’impact offensif, tout en étant de plus en plus ciblé en défense. Sa complémentarité avec Julius Randle est également problématique mais cette mise à l’écart si soudaine est une surprise pour tout le monde.

Désormais, Tom Thibodeau va donc s’appuyer sur Alec Burks, Derrick Rose et Immanuel Quickley sur le poste.

Pour Kemba Walker, enfant du Bronx qui expliquait réaliser son rêve en rejoignant les Knicks pour 18 millions de dollars sur deux ans, cette aventure à New York tourne déjà au cauchemar…