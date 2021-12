Covid-19 : deux Bulls de plus à l’isolement

Les Bulls peuvent bien tester plusieurs fois par jour les joueurs et les coaches pour tenter de limiter la casse, la situation est toujours aussi problématique à Chicago. Cinq joueurs étaient déjà à l’isolement jusqu’à maintenant, et on peut en ajouter deux de plus.

Ayo Dosunmu et Stanley Johnson, qui venait tout juste d’arriver justement pour remplacer les joueurs absents, viennent en effet d’entrer dans le protocole sanitaire de la ligue, nous indique ESPN.

Les Bulls ont donc désormais sept joueurs à l’isolement : DeMar DeRozan, Coby White, Javonte Green, Matt Thomas, Derrick Jones Jr. et donc Ayo Dosunmu et Stanley Johnson…

Heureusement, avec notamment les deux « two-way contract » et l’arrivée récente d’Alfonzo McKinnie pour 10 jours, les Bulls ont encore la capacité d’avoir au moins huit joueurs (c’est le minimum) à présenter sur la feuille de match puisque face à Miami samedi soir, Billy Donovan avait onze joueurs à disposition.

Sauf que, trop déplumés, les joueurs de l’Illinois ont été largement dominés et c’est leur deuxième défaite de suite.