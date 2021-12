Les Bulls prennent une fessée à Miami

Dans un contexte compliqué en raison du protocole sanitaire, Chicago n’a pas pesé bien lourd sur le parquet de Miami. Zach LaVine (31 points) s’est retrouvé trop esseulé et les Bulls ont également dû essuyer les balles de Duncan Robinson et Dewayne Dedmon, deux joueurs en difficulté sur ce début de saison qui ont été les facteurs X de la rencontre.

Dewayne Dedmon a débuté le bal de loin, rapidement imité par Duncan Robinson, auteur de trois missiles à 3-points en premier quart-temps, puis par Kyle Lowry et Tyler Herro, ce dernier terminant la période d’un shoot lointain au buzzer (39-25). À la baguette, Lowry est remarquable, et Lonzo Ball vit un début de soirée compliqué.

L’orage est passé mais l’heure n’était pas encore au beau temps pour Chicago, qui a stoppé l’hémorragie en deuxième quart-temps, par Zach LaVine notamment, auteur à son tour de trois paniers à 3-points, mais le Heat maîtrise bien son sujet (65-52).

Miami a vite repris le fil, s’en remettant à l’efficacité du tandem Lowry-Robinson, de loin et dans la peinture (86-70). L’écart a rapidement atteint les 20 points au début du quatrième quart-temps sur deux paniers signés Max Strus et KZ Okpala (90-70).

Les 3-points de PJ Tucker, Tyler Herro, KZ Okpala, et les dunks de Max Strus et Dewayne Dedmon sont alors venus conclure la belle soirée de Miami, vainqueur 118 à 92.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le départ canon du Heat. Miami a attaqué très fort en s’appuyant sur son adresse extérieure. Rien qu’en premier quart-temps, les Bulls ont encaissé 9 paniers à 3-points en 14 tentatives de la part du Heat, soit 27 des 39 points inscrits par les locaux. De quoi prendre 14 points d’avance, un écart que les hommes d’Erik Spoelstra ont su faire fructifier jusqu’à la fin.

– Un collectif efficace. Le Heat réalise sa meilleure prestation de la saison aux passes avec 37 passes pour 46 paniers. À la baguette, Kyle Lowry avec 14 passes, dont 12 en première mi-temps.

– Le réveil de deux fantômes. Duncan Robinson et Dewayne Dedmon faisaient partie des joueurs les plus en difficulté sur ce début de saison. Les voilà de retour grâce à ce match plein de leur part, avec 26 points pour Duncan Robinson, à 5/9 à 3-points et qui a aussi scoré dans la peinture, et 20 points et 12 rebonds pour Dewayne Dedmon. Le pivot a également été le symbole de l’écrasante domination du Heat au rebond (50 prises à 34).

TOPS/FLOPS

✅ Duncan Robinson. Le sniper de Miami a pu prendre confiance d’entrée avec de l’adresse extérieure, ce qui lui a permis de laisser le jeu venir à lui ensuite et d’enchaîner sans forcer pour aller chercher son meilleur match offensif de la saison. Il s’est notamment distingué par ses paniers finis près du cercle, fait suffisamment rare de sa part pour être signalé.

✅ Dewayne Dedmon. Le pivot se devait de montrer autre chose en l’absence de Bam Adebayo. Face à Nikola Vucevic, il a réalisé son meilleur match de la saison en se mettant également rapidement dans le bain en premier quart-temps. L’intérieur a fait le job avec de l’adresse près du cercle, à 3-points (2/2) et de la présence au rebond.

⛔ Nikola Vucevic. Les matches se suivent et se ressemblent pour le pivot All-Star. 3 sur 15 aux tirs pour lui et un +/- de -29 alors que Chicago aurait tant besoin de ses points en l’absence de DeMar DeRozan.

⛔ Le banc des Bulls. Difficile de trouver des relais fiables en sortie de banc avec sept joueurs sur le carreau. Celui-ci a en effet eu du mal à apporter de l’énergie en rotation des titulaires et sa comparaison avec le banc du Heat est sans appel : 40 à 18 !

LA SUITE

Miami (16-11) : déplacement à Cleveland ce lundi.

Chicago (17-10) : les Bulls recevront les Pistons mardi soir.