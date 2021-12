Frappé par le Covid-19, Chicago recrute Stanley Johnson

Comme l’infirmerie est pleine entre les blessés et les joueurs placés à l’isolement, les Bulls ont obtenu l’autorisation de recruter un joueur supplémentaire, et ils ont opté pour Stanley Johnson. L’ancien ailier des Pistons et des Raptors n’avait pas trouvé de contrat cet été, et il évolue aux South Bay Lakers en G-League. Il rejoindra le groupe vendredi soir pour le déplacement à Miami, et si les dirigeants l’ont choisi, c’est parce que Johnson avait effectué lé « training camp » avec Chicago, et il connaît donc l’effectif et le coach.

Dans la journée, les Bulls avaient appris que Matt Thomas était contraint de suivre le protocole sanitaire lié au Covid-19, et d’être placé à l’isolement comme DeMar DeRozan, Coby White et Javonte Green. Ces quatre-là seront absents pour une dizaine de jours, tandis que Pat Williams et Alex Caruso soignent des pépins musculaires.