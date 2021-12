Donte DiVincenzo commencera sa saison la semaine prochaine

On savait depuis quelques jours déjà que Donte DiVincenzo allait revenir à la compétition en décembre et on connaît désormais la date. Blessé à la cheville gauche pendant les playoffs 2021, l’arrière de Milwaukee avait été opéré dans la foulée, manquant la conquête du titre des Bucks.

The Athletic nous apprend ainsi que DiVincenzo va revenir la semaine prochaine, mercredi soir précisément, face aux Pacers.

Les champions en titre seront alors de retour à Milwaukee après leur « road trip » de quatre matches. Pour l’instant, ils ont perdu à Miami puis gagné à Houston, avec un gros Giannis Antetokounmpo, avant des déplacements à New York et Boston.