Donte DiVincenzo de retour en décembre ?

Titulaire la saison passée chez les Bucks, et auteur de sa meilleure saison en carrière (10.4 points, 5.8 rebonds et 3.1 passes de moyenne), Donte DiVincenzo s’était gravement blessé au pire moment : pendant le premier tour des playoffs contre Miami.

L’arrière avait donc manqué la conquête du titre de Milwaukee à cause de cette sérieuse blessure à la cheville gauche et il avait même été opéré dans la foulée. Depuis, on ne l’a pas revu sur les parquets.

Mais son retour est pour bientôt nous apprend The Athletic, puisqu’il va rejoindre l’équipe de G-League affiliée aux Bucks pour retrouver la compétition. Bonne nouvelle pour les champions en titre donc, qui pourront ainsi le revoir en NBA dans le courant du mois de décembre.