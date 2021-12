Le MVP de la nuit | Giannis Antetokounmpo en mode record

On ne change pas un joueur qui domine. Giannis Antetokounmpo n’a rien fait de nouveau pour écraser les Rockets, l’équipe la plus en forme du moment, mais il a été omniprésent et a tout réussi.

Le Grec a rendu une énorme copie avec 41 points à 15/19 au shoot et 10/14 aux lancers-francs, 17 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 2 contres. Déterminé à rebondir après son match manqué face au Heat, le MVP des Finals 2021 a, comme d’habitude, fait souffrir les cercles et Houston n’a jamais réussi à le ralentir. Notamment lorsque Mike Budenholzer l’a décalé au poste 5.

« Quand ils ont mis Giannis en pivot, c’est ce qui a été le plus difficile. Quand ils l’utilisent en pivot, ils deviennent vraiment une très bonne équipe en défense » souligne Stephen Silas, le coach de Houston.

En plus de cette belle prestation, Giannis Antetokounmpo s’est offert un nouveau record de franchise. Ses deux tirs repoussés lui offrent la première place au classement des meilleurs contreurs des Bucks, devant Alton Lister (804 contres). Le MVP 2019 et 2020 est désormais à 805 « blocks » en carrière.

« C’est énorme, c’est un gros moment de ma carrière », a-t-il déclaré après la victoire de Milwaukee à ESPN. « Mais je dois continuer de m’améliorer, de défendre mieux. C’est génial de réussir ça, mais je dois continuer d’avancer. J’ai parfois l’impression que j’ai un pas de retard. Je dois être là plus tôt pour mes coéquipiers. Je dois m’assurer qu’ils sachent que je suis derrière eux, que je suis prêt à les aider dans n’importe quelle situation. »