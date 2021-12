Encore le même refrain chez les Lakers

Il y a dix jours, Frank Vogel a élevé la voix à la mi-temps d’un match contre les Kings. Le coach voulait créer un sursaut chez ses joueurs, et les Lakers avaient réagi en seconde période pour finalement s’imposer.

Un coup de gueule important, mais évitable d’après Anthony Davis. « On ne devrait pas avoir besoin de ces prises de parole à la mi-temps ou aux temps-morts », avait-il estimé. « On est un groupe de vétérans. On devrait être capable de trouver l’énergie pour s’en sortir. »

Sauf que dix jours après, les problèmes sont toujours les mêmes à Los Angeles. La rencontre perdue à Memphis le prouve parfaitement. Les Lakers peinent à monter en intensité, à jouer comme des candidats pour le titre.

« Ces gars jouent comme des outsiders, et encore plus sans leurs stars », reconnaît Anthony Davis pour ESPN, en référence aux absences de Ja Morant et Dillon Brooks. « On doit jouer comme ça, comme des outsiders, car, à cet instant de la saison et avec notre niveau de jeu, on l’est sans doute. »

« Ils veulent pouvoir dire qu’ils ont mis 25 ou 30 points aux Lakers »

Surtout que même si les Californiens sont loin d’être dominants cette saison, ils ont une étiquette de favoris et un effectif cinq étoiles. Ça suffit pour faire de leurs déplacements des événements.

« Ils veulent battre les Lakers, battre LeBron, battre Davis, battre Westbrook et Carmelo. Ils veulent pouvoir dire qu’ils ont mis 25 ou 30 points aux Lakers », constate l’intérieur. « Tout le monde veut jouer les Lakers donc ils vont tous donner le meilleur d’eux-mêmes », ajoute le meneur. « On le sait depuis le début de la saison. »

Frank Vogel, LeBron James et Russell Westbrook ont notamment évoqué les 22 ballons perdus dans cette partie. Rien qu’en deuxième quart-temps, le « King » et sa bande ont gâché 9 possessions… « On a perdu trop de ballons, pas pris les rebonds, on a joué trop facile après avoir eu de l’avance au score », regrette le coach.

Trop « faciles » les Lakers, alors que leur niveau de jeu actuel ne permet pas un tel niveau de confiance, voire de suffisance ? Pour LeBron James, auteur de son 100e triple-double en carrière, l’équilibre du groupe n’est pas encore trouvé, et ça plombe leurs performances.

« Notre formation change, les minutes des joueurs aussi donc ce n’est pas facile », rappelle l’ancien de Miami et Cleveland, alors que Los Angeles a déjà utilisé 12 cinq majeurs différents en 26 matches. « Dès qu’on est sur le terrain, peu importe nos coéquipiers, on doit faire ce que le joueur d’avant a réussi. S’il a été capable de prendre de l’avance ou s’il n’a pas été bon, il faut faire mieux. »