Memphis gâche le 100e triple-double de LeBron James

Pourtant en back-to-back, et pourtant privés de plusieurs joueurs majeurs (Ja Morant et Dillon Brooks), les Grizzlies ont plutôt facilement dominé les Lakers, en s’imposant 108-95.

Après une partie convaincante face aux Celtics, les joueurs de Frank Vogel ont livré un match d’une grande pauvreté. Bien sûr, ils avaient plutôt bien débuté avec un 6-0 pour prendre les commandes (14-8) avec une défense haute, et des joueurs qui se projettent vers l’avant pour des paniers faciles. Le problème, c’est qu’un grand nombre de ballons grattés en défense vont être gâchés par un festival de balles perdues.

Résultat, sans être forcément hyper agressifs, les Grizzlies vont aussi obtenir des paniers faciles avec Jaren Jackson Jr. et Desmond Bane. La bonne rentrée de Carmelo Anthony avait permis aux Lakers de s’échapper (28-20), mais derrière, LeBron James puis Russell Westbrook perdent encore des ballons, et Memphis recolle au score (35-35). Ajoutez à ça des lancers ratés, et un repli défensif suspect, et voilà comment les Grizzlies rejoignent la pause avec six points d’avance (59-53).

Au retour des vestiaires, les Lakers signent un 6-0 pour égaliser, et on note que Frank Vogel a envoyé Dwight Howard sous les panneaux. LeBron puis Davis font mouche de loin et les Lakers reprennent les commandes (72-68). Sauf que rebelote, des balles perdues, moins d’envie en défense, et les Grizzlies signent un 13-2 pour s’échapper (81-74). Après Kyle Anderson à 3-points, c’est Desmond Bane qui découpe la défense. On connaissait sa qualité de shoots, et le voilà qui rentre dans la raquette comme dans du beurre (90-80).

On guette la réaction d’orgueil des Lakers mais sur un énième ballon perdu de Russell Westbrook, Jaren Jackson Jr sanctionne à 3-points (101-85). Cette fois, c’est terminé, et les Lakers s’inclinent 108-95 après avoir livré une rencontre bien inquiétante.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les balles perdues. 22 pertes de balles pour les Lakers, dont 11 pour le tandem LeBron-Westbrook, qui sont les « playmakers » de l’équipe. C’est évidemment beaucoup trop, et les Grizzlies ont inscrit 27 points sur ces ballons récupérés. On retiendra ce deuxième quart-temps pendant lequel les Grizzlies vont voler neuf ballons. C’est un record de franchise.

– Le rebond offensif. Après le match, Frank Vogel s’est plaint du manque d’envie au rebond. À la mi-temps, il avait d’ailleurs choisi de mettre Dwight Howard dans le cinq pour grandir son équipe. Sauf que les Grizzlies leur ont pris 14 rebonds sur la tête, dont 8 pour le seul Steven Adams. Le Kiwi n’impressionne pourtant pas par son explosivité, mais il se place bien, et il sait utiliser sa taille et son poids.

– Le 100e triple-double de LeBron. L’ailier des Lakers entre dans un club très fermé des joueurs ayant cumulé au moins 100 triple-double en carrière. On y retrouve Russell Westbrook, Oscar Robertson, Magic Johnson et Jason Kidd.

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. Voilà un sérieux candidat au titre de Most Improved Player, d’autant qu’il progresse vraiment dans son jeu. On savait que c’était un redoutable shooteur, mais il est de plus en plus agressif en attaque, et son premier pas a fait des ravages.

✅ Jaren Jackson Jr. On doutait de sa capacité à être un leader, et en l’absence du tandem Brooks-Morant, il prouve qu’il peut tirer son équipe vers le haut. Il a posé de gros problèmes à Anthony Davis, notamment au large, en le dominant sur ses dribbles et sur son attaque du cercle. Main gauche, ou main droite, il est efficace et il a trouvé, en Steven Adams, le partenaire idéal.

✅ LeBron James. 100e triple-double en carrière, et une fois de plus, il est le meilleur Laker. Certes, il perd 5 ballons et il se loupe à 3-points, mais c’est celui qui en veut le plus, et c’est plutôt inquiétant. Un match plein avec 20 points, 10 rebonds, 11 passes, 4 interceptions et 2 contres.

⛔ Russell Westbrook. Un fantôme du début à la fin. On lui demande de courir et de jouer son jeu, et finalement, c’est un festival de balles perdues. Même des choses simples deviennent très compliquées…

LA SUITE

Memphis (15-11) : les Grizzlies reçoivent les Rockets samedi.

LA Lakers (13-13) : visite du Thunder dès vendredi soir.