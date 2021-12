Frank Vogel demande à ses joueurs d’arrêter de parler du titre NBA

Les Lakers terminent ce premier quart de la saison avec un bilan tout juste positif de 11 victoires pour 10 défaites, et cette nuit, sans LeBron James, l’équipe a failli sombrer, montrant un affreux visage pendant une mi-temps avant de renverser les Kings. A la pause, Frank Vogel a trouvé les mots pour secouer ses joueurs.

« De temps en temps, un entraîneur doit provoquer ses joueurs et faire bouger les choses », a expliqué le coach des Lakers. « Aujourd’hui, cela faisait partie de ces matches. Nous ne fournissions pas les efforts nécessaires en défense sur la transition et dans nos couvertures sur pick-and-roll. Parfois, il faut dire les choses aux joueurs. »

Pour Anthony Davis, c’est dommage d’en arriver là : « On ne devrait pas avoir besoin de ces prises de parole à la mi-temps ou de temps-morts. On est un groupe de vétérans. On devrait être capable de trouver l’énergie pour s’en sortir. »

« Arrêtez de dire que vous voulez gagner un championnat alors que vous ne faites pas les efforts nécessaires »

Sauf qu’il a fallu que Vogel prenne la parole pour rappeler à ses joueurs qu’il y avait un projet de jeu, et que tout le monde avait la même vision de l’équipe. « Notre processus est important dans ce qu’on fait. En particulier sur le plan défensif » précise Vogel. « Nous examinons les joueurs dont on dispose. Nous essayons beaucoup de choses différentes qui sont un peu en dehors de ce que nous avons l’habitude de faire et certaines sont bonnes, d’autres mauvaises et nous gardons les bonnes et les insérons définitivement. Mais au final, nous avons un excellent schéma et nous avons le personnel pour l’exécuter. »

Facteur X de la rencontre avec un gros double-double, Dwight Howard révèle une autre teneur du discours, et elle est intéressante quand on pense aux multiples discours de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook depuis un mois. A chaque défaite, tour à tour, ils ont expliqué qu’il ne fallait pas se focaliser sur un revers car l’objectif commun est plus grand : gagner un titre. Un discours qui ne passe plus.

« Son message était le suivant » témoigne Howard : « Arrêtez de dire que vous voulez gagner un championnat alors que vous ne faites pas les efforts nécessaires« . La réponse des joueurs a été cinglante avec une deuxième mi-temps à sens unique, remportée 67 à 33 !