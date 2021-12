Evan Fournier aimerait avoir la réponse aux problèmes des Knicks

Une victoire, une défaite, une victoire, une défaite… Sur toute la seconde moitié du mois de novembre, les Knicks n’ont pas arrêté de faire le yo-yo dans leurs résultats. Depuis dix jours, les victoires se font encore plus rares puisque les New-Yorkais n’ont remporté qu’une seule de leurs cinq dernières sorties.

Dernier revers en date, cette nuit sur le parquet des Pacers. Une lourde défaite de 22 points (122-100) où les difficultés défensives de l’équipe sont de nouveau ressorties : à la pause, ils avaient déjà encaissé 70 points.

« On doit juste avoir la dureté de faire les choses », réclame après le match Tom Thibodeau, selon qui sa troupe n’a pas mis assez de gaz pour démarrer la rencontre. Le coach ne veut pas pointer du doigt un joueur en particulier, mais inclure l’ensemble du groupe. « On a marqué mais on n’a pas défendu. »

Un problème de concentration

Le technicien se doute que ce manque d’énergie peut partiellement s’expliquer par le match de la veille, brillamment remporté sur le parquet des Spurs. « On savait que ce serait un challenge par rapport à notre calendrier mais on doit trouver un moyen de s’en sortir. Parfois le calendrier joue en votre faveur, parfois non mais il faut toujours jouer. […] Les matches qui démarrent tôt ou à une heure tardive, les voyages, les back-to-back… Peu importe, au final, on joue tous 82 matches. »

« C’est frustrant, mais on doit continuer à aller de l’avant », complète Julius Randle, 18 points cette nuit mais à 6/18 aux tirs. « C’est lié à notre concentration. Je pense que tout le monde était un peu vidé. On doit être plus forts mentalement pour surmonter ça. »

Une meilleure approche mentale pour corriger ces soucis de constance donc ?

« Je ne sais pas, j’aimerais avoir la réponse », rétorque Evan Fournier (7 points à 2/6), selon qui le groupe est bien conscient de cette irrégularité collective. « Comme je l’ai dit, ça commence individuellement. Comment aborde-t-on le match et comment se prépare-t-on à jouer ? Il y a des nuits où on va manquer des tirs. C’est juste le basket. Mais le principal domaine dans lequel on doit s’améliorer se situe au niveau de la concentration et de l’exécution. »