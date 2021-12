RJ Barrett se déchaîne sur les Spurs

Après trois défaites de suite, les Knicks renouent avec la victoire en s’imposant 121-109 sur le parquet des Spurs. Un succès marqué par le réveil tonitruant de RJ Barrett, en grosse difficulté depuis des semaines.

Au relais d’Alec Burks, le premier en action côté new-yorkais, Barrett réalise une magnifique première mi-temps. Julius Randle pris à deux systématiquement, les Knicks profitent des ballons ressortis pour faire mouche, et le duo Derrick Rose-Immanuel Quickley apporte son énergie habituelle. À la pause, New York est devant (62-56).

Au retour des vestiaires, les hommes de Tom Thibodeau insistent et Julius Randle se réveille après une première période assez discrète. L’intérieur All-star plante trois tirs primés de suite, ce qui fait lever le banc des Knicks. Comme la défense new-yorkaise est solide, on assiste à l’une de leurs meilleures prestations collectives de leur saison. Quant à RJ Barrett, il continue son concours à 3-points en solo pour assurer une belle victoire (121-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Mitchell Robinson, 6e homme. Tom Thibodeau avait promis du changement, et c’est Nerlens Noel qui devient le pivot titulaire, tandis que Mitchell Robinson devient la première rotation intérieure. Une sortie du banc qui fait du bien. Un changement bénéfique pour tout le monde puisque le jeune intérieur a beaucoup pesé sur la première mi-temps avec 7 points, 10 rebonds, 2 interceptions, 2 contres en 12 minutes de jeu. À l’arrivée, il termine avec un superbe double-double, et sa domination au rebond a été essentielle.

– La pluie de 3-points. En 3e quart-temps, Julius Randle (3/3), Evan Fournier (2/2) ont été tranchants de loin, et les Knicks terminent la période avec un 8 sur 12 de loin. Sur la rencontre, ils finissent avec un très beau 18 sur 38 de loin.

– Le rebond offensif. Les Knicks ont aussi fait la différence sous les panneaux avec 56 prises à 49, et surtout 17 rebonds offensifs. Avec Mitchell Robinson comme leader sous le cercle des Spurs, les Knicks inscrivent 21 points sur des « secondes chances ».

TOPS/FLOPS

✅ RJ Barrett. Le Canadien est l’homme de la rencontre côté Bockers avec 32 points, 5 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, et surtout ce 7/8 à 3-points. Appliqué aussi en défense, le gaucher frappe deux fois dans le 3e quart-temps pour donner 13 points d’avance, et ce retour au premier plan est le signe qu’il n’est plus gêné par son virus intestinal.

✅ Derrick White. L’arrière des Spurs brille par son jeu simple dans une équipe des Spurs qui bafouille souvent son basket. Ne forçant rien en attaque (26 points, à 9/18), il se concentre sur le collectif avec 7 passes et 6 rebonds. L’international est le joueur typique des « Spurs », mais il a manqué de soutien, notamment de ses intérieurs.

⛔ Evan Fournier. Soirée difficile pour le Français, qui a même vu Derrick Rose (22 minutes) et Immanuel Quickley (26 minutes) passer plus de temps sur le parquet que lui (21 minutes seulement…). Après quelques sorties intéressantes la semaine passée, il repasse au travers de son match.

FIN DE SERIE

Les Knicks n’avaient plus gagné à San Antonio depuis 2014. Ils restaient donc sur sept revers de suite, et la dernière fois qu’ils étaient repartis victorieux de San Antonio, les deux meilleurs marqueurs étaient Carmelo Anthony et Iman Shumpert.

LA SUITE

New York (12-12) : back-to-back avec un déplacement dans l’Indiana, pour y affronter les Pacers.

San Antonio (8-15) : les Spurs reçoivent jeudi les Nuggets.