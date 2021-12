Enfin du temps de jeu pour Timothé Luwawu-Cabarrot

En NBA ou en Équipe de France, Timothé Luwawu-Cabarrot s’est distingué ces dernières années dans un rôle de joker de luxe, capable d’apporter des deux côtés du parquet au pied levé. Le joueur français a ainsi été utile dans ce rôle la saison passée aux Nets (avant d’être laissé sur le banc en playoffs), puis en Equipe de France lors des Jeux Olympiques. Et c’est pour remplir cette mission que les Hawks l’ont recruté durant l’intersaison.

« Il est déjà passé par là », a rappelé Chris Jent, qui a temporairement remplacé Nate McMillan en tant qu’entraîneur principal. « Il fait partie de la construction de l’équipe et il fait partie de ces joueurs que le GM Travis Schlenk est allé chercher pour composer ce groupe. Parce qu’au cours d’une saison NBA, vous avez besoin de ces gars. Il a joué en playoffs, il a aussi débuté beaucoup de matchs, et il fait de l’excellent travail. Des deux côtés du terrain, je trouve qu’il est fantastique ».

C’est peu dire que « TLC » a dû faire preuve de patience depuis le début de saison, dans une équipe à la hiérarchie établie et qui se distingue par une grosse densité. Jusqu’au début du mois de décembre, où les forfaits combinés de Bogdan Bogdanovic, Cam Reddish et De’Andre Hunter l’ont propulsé dans le cinq majeur depuis trois matchs.

C’est maintenant à lui de profiter de cette petite fenêtre de tir pour montrer ce qu’il peut apporter.

« J’avais aimé leur manière de jouer l’année dernière, la façon avec laquelle ils avaient gagné la série à Philadelphie, avec toute l’énergie qu’ils avaient et aussi les jeunes joueurs. Je savais qu’il y avait une opportunité pour moi d’intégrer l’équipe et peut-être d’avoir une fenêtre à un moment donné, même si je sais aussi que je peux aider cette équipe à gagner des matchs », a-t-il notamment déclaré.

Après une première plutôt positive qui s’est soldée par une victoire à Indiana (8 points, 3 rebonds en 25 minutes), puis un deuxième match plus compliqué face à son ancienne équipe de Philadelphie (0 point en 18 minutes et une défaite à l’arrivée), le staff des Hawks lui a réitéré sa confiance en lui donnant 39 minutes la nuit dernière face à Charlotte, soit le troisième plus gros temps de jeu de toute sa carrière sur un match en NBA.

La victoire n’a pas été au bout, mais « TLC » a cette fois pu donner un bel aperçu de ce qu’il pouvait apporter, en faisant un peu de tout (12 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 2 contres).

« C’est une rotation supplémentaire, qui joue de manière altruiste, qui joue dur, pour l’équipe », a pour sa part glissé son coéquipier John Collins. « Il se donne à fond sur le plan défensif. Il ne fait peut-être pas d’étincelles en attaque, mais toutes les petites choses que TLC fait, s’additionnent. C’est du basket qui fait gagner des matchs ».

Timothé Luwawu-Cabarrot doit convaincre le staff, suffisamment pour qu’une fois que l’infirmerie se sera vidée, on continue à faire appel à lui et qu’il puisse voir le terrain de façon plus régulière. C’est un peu le résumé de sa carrière jusque-là, mais il pense pouvoir s’inscrire dans l’identité des Hawks.

« Je pense que nous avons une identité. Nous savons qui nous sommes. Ce n’est peut-être pas encore totalement affirmé, mais nous savons qui nous sommes », a-t-il conclu.