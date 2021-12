Les shooteurs des Hornets coupent les ailes des Hawks

On leur promettait l’enfer pour les dix jours à venir en raison des absences de quatre joueurs, dont le duo Ball-Rozier, et pourtant, les Hornets parviennent à s’imposer 130-127 face aux Hawks !

Avec un cinq improbable dans lequel on trouve Nick Richards et Ish Smith, les joueurs de James Borrego avaient décidé de tout miser sur l’attaque et le shoot extérieur, et ils ont d’abord fait un premier break au retour des vestiaires pour mener de 11 points (74-63).

Les Hawks vont alors réagir en plantant trois tirs primés d’affilée pour carrément prendre les commandes (89-87). Mais Charlotte va immédiatement répliquer avec un 12-0, notamment signé Cody Martin. Le quatrième quart-temps débute par un chassé-croisé avec John Collins puis Kevin Huerter qui redonnent l’avantage aux Hawks (107-103).

Le match s’emballe avec de l’adresse, et très peu de déchets, et c’est Miles Bridges qui prend le match à son compte pour assommer les Hawks (119-113). Le « money time » est bouillant, et Trae Young sort le très grand jeu. Mais Charlotte garde son avance jusqu’au bout pour s’imposer 130-127.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse à 3-points des Hornets. Avec un très propre 17 sur 37 à 3-points, Charlotte signe son meilleur match de la saison dans les tirs de loin. Miles Bridges et Kelly Oubre Jr. ont fait très mal à Atlanta avec un 10 sur 16 à 3-points.

– Deuxième mi-temps de séries. La deuxième mi-temps a été intense et spectaculaire, et chaque formation a cherché le KO. On retiendra le 11-2 des Hawks pour prendre les commandes dans le 3e quart-temps, auquel les Hornets vont répondre par un 12-0 ! Derrière, Atlanta va enchaîner par un 14-2 !

– TLC prend ses marques. À nouveau titulaire, Timothée Luwawu-Cabarrot a réalisé une superbe première mi-temps avec 10 points et 2 contres. Nate McMillan l’a ensuite renvoyé sur le terrain pour le « money time » mais comme ses coéquipiers, le Français n’est pas parvenu à réaliser des stops dans les dernières minutes.

TOPS/FLOPS

✅ Miles Bridges. L’homme du dernier quart-temps avec ses 14 points à 4 sur 4 aux tirs. On a retrouvé le Bridges de fin octobre et début novembre, avec l’adresse de loin mais aussi de l’agressivité en attaque. Il s’est comporté en leader dans le « money time ».

✅ Cody Martin. On aurait pu choisir Kelly Oubre Jr, très bon aux côtés de Miles Bridges, mais il était important de souligner le rôle de joker de Cody Martin. C’est lui, dans le 3e quart-temps, qui relance les Hornets alors que les Hawks avaient pris les commandes.

✅ ⛔ Trae Young. Il a donné des sueurs froides à James Borrego en fin de match, mais le meneur des Hawks n’a pas profité des absences de LaMelo Ball et Terry Rozier pour vraiment peser sur le jeu. À lui tout seul, il perd six des dix ballons de son équipe, et même s’il a cherché à faire jouer les autres, on attendait forcément davantage de sa part. Notamment en défense.

⛔ La défense des Hawks. Quelques « stops » défensifs auraient permis aux Hawks de s’imposer mais selon Nate McMillan, la défense « a été très mauvaise, et c’est un problème qui dure depuis le début de saison. »

LA SUITE

Charlotte (14-11) : back-to-back pour les Hornets qui reçoivent les Sixers.

Atlanta (12-12) : back-to-back aussi pour les Hawks qui se déplacent dans le Minnesota.