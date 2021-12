Encore du changement aux Knicks ?

L’électrochoc souhaité par Tom Thibodeau n’a pas eu lieu. Après avoir écarté Kemba Walker de la rotation, le coach des Knicks n’exclut pas d’autres changements dans les jours à venir.

« Si nous ne sommes pas performants, il pourrait y avoir d’autres changements » met en garde l’entraîneur. « Je veux que ce soit clair, j’ai vraiment du respect pour Kemba. Il fait partie de l’équipe, mais pour l’instant, on a une rotation en place. Il n’est pas dedans, mais il s’entraîne et il fait tout ce qu’il y à a faire. Comme je l’ai dit au moment de ma décision, je considère Kemba comme un titulaire. »

Qui sera le prochain à être sacrifié ? Pour Tom Thibodeau, « l’échantillon n’est pas encore assez large » pour prendre une décision. « Quand vous changez de rotation, vous voulez être certain que ce n’est pas pour un match » prévient-il.

Pour le coach des Knicks, les problèmes sont multiples. Il y a d’abord l’intensité et donc l’effort, mais aussi l’exécution des systèmes, que ce soit en attaque comme en défense. « Même si ces deux secteurs sont assurés et qu’on ne gagne pas, alors il faut des changements. »

« Si une décision n’est pas la bonne, alors on prend une autre »

Le problème est essentiellement défensif. L’an passé, on vantait les mérites de la défense des Knicks, et cette saison, l’équipe se classe à la 26e position dans l’efficacité défensive.

Pourtant, le groupe a peu évolué mais cet été, les dirigeants ont opté pour des attaquants comme Kemba Walker et Evan Fournier, laissant partir Reggie Bullock. Cela n’explique pas tout, mais Tom Thibodeau n’a plus de relais sur le terrain pour faire passer son message en défense, ni de « 3&D » pour s’occuper du meilleur extérieur adverse.

« On doit toujours faire des choix. Si une décision n’est pas la bonne, alors on prend une autre. Vous recueillez des informations, vous les étudiez et vous les regardez de manière objective » conclut Tom Thibodeau. Sa formation est parti pour un mini « road trip » de trois matches et on verra mardi soir, à San Antonio, si l’entraîneur a fait un choix. Du côté d’Evan Fournier, on se prépare à tout.

« Ce n’est pas mon rôle de contester quoi que ce soit du coach », avait expliqué le Français après la mise à l’écart de Walker. « Le coach fait des choix en fonction de ce qu’il pense être le mieux pour l’équipe. Qu’on soit d’accord ou pas, ça n’a pas vraiment d’importance. Je l’ai déjà dit plusieurs fois, cela va prendre un peu de temps. On a besoin de gagner des matches maintenant. J’espère que tout va fonctionner, mais c’est trop tôt pour dire quoi que ce soit sur ce changement. »