James Harden se sent responsable de la défaite contre les Bulls

Comme ils ont fait la course en tête pendant une grande partie de la rencontre, jusqu’au début du dernier quart-temps précisément, les Nets sont sortis très déçus de la défaite contre les Bulls, dans ce choc de la conférence Est.

Un homme était au centre des critiques : James Harden. La star de Brooklyn a certes distribué 14 passes décisives, mais son 5/21 au shoot (14 points) plombe sa prestation.

« Cette défaite, c’est ma faute », assure clairement le MVP 2018 pour le New York Post. « Je me sentais bien, j’ai attaqué encore et encore. J’ai eu beaucoup d’opportunités près du cercle, que je n’ai pas marquées. Ça aurait tué le match. »

Le barbu a en effet été très maladroit en pénétration. Une fois, il s’est fait cueillir par un contre de Derrick Jones Jr, mais pour le reste, il a surtout manqué des tirs faciles, des layups très ouverts.

Kevin Durant aurait voulu le soulager

Forcément, ces points perdus en route ont fini par peser dans la balance, en plus d’une défense pas toujours efficace et d’un manque aux lancers-francs (27 tentatives pour les Bulls, seulement 9 pour les Nets). Chicago et DeMar DeRozan en ont profité dans le dernier quart-temps.

« On doit jouer avec force et confiance », avance Kevin Durant, auteur de 28 points. « Et comprendre que le match est long, qu’il faut garder notre tactique. On n’a pas su profiter de notre avantage de 9-10 points. On les a laissés dans le match alors qu’on devait les enterrer. En mettant plus de tirs, j’aurais pu soulager Harden. »

Ce match raté en matière d’adresse vient s’ajouter aux précédents pour James Harden, bien maladroit depuis le début de saison et encore plus depuis quelques semaines. Sur les six derniers matches, l’ancien de Houston ne tourne qu’à 19 points par match à 36% de réussite et 23% à 3-pts…

Mais Steve Nash n’a pas voulu s’étendre sur les performances très moyennes de sa star, préférant mettre l’accent sur le collectif.

« C’est dur, j’ai de la peine pour les joueurs, qui ont essayé de jouer juste, de faire les bons choix. On a tiré 111 fois et 46 fois près du cercle. C’est énorme, mais ça n’est pas rentré. Je suis fier de mes joueurs, de leurs efforts, en back-to-back. On a attaqué le cercle, on a fait ce qu’on était censé faire. Ça n’a pas voulu rentrer. »