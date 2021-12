Stats & Highlights | Les Celtics se reprennent, les Clippers replongent

Quatrième défaite en cinq matches pour des Clippers toujours dans le dur, malgré la récente victoire contre les Lakers. Les Kings, eux, ont retrouvé des couleurs en affrontant la seconde franchise de Los Angeles puisqu’ils ont remporté les deux duels à la suite.

Autre équipe en difficulté : Portland. Les Blazers s’inclinent pour la deuxième fois de suite à domicile, et la cinquième fois en six rencontres. Chauncey Billups voulait voir des joueurs motivés, prêts à se battre mais l’addition est salée : 145 points encaissés face à des Celtics très en forme offensivement après leur 137 points inscrits à Utah.

Portland – Boston : 117-145

Encore une fois, les Blazers ont manqué le coche et affiché des limites inquiétantes en défense. Après un début de match raté (il y a jusqu’à -21), ils vont revenir en fin de deuxième quart-temps. Pendant de longues minutes, les joueurs de Chauncey Billups font jeu égal face à ceux d’Ime Udoka, puis lâchent encore.

Jayson Tatum et Dennis Schroder (31 points chacun) enchaînent les paniers après la pause et les Blazers sont débordés. En fin de troisième acte, il y a de nouveau plus de 20 points d’écart, la rencontre est donc pliée et Payton Prichard peut se faire plaisir en dernier quart-temps avec 16 points.

Trail Blazers / 117 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Covington 22 4/11 1/6 0/0 0 2 2 0 2 0 2 0 -16 9 2 N. Powell 28 2/8 0/2 4/6 0 0 0 4 3 0 1 0 -22 8 3 J. Nurkic 20 6/9 0/1 6/7 2 3 5 1 2 1 1 1 -15 18 21 D. Smith Jr. 37 7/14 1/3 6/8 0 4 4 6 3 3 0 0 -14 21 25 C. McCollum 35 8/21 3/9 5/7 1 0 1 6 4 1 2 0 -19 24 15 L. Nance Jr. 26 4/5 1/2 0/0 1 4 5 1 2 2 0 0 -11 9 16 T. Watford 6 2/3 0/0 2/2 1 0 1 0 1 0 0 0 -5 6 6 G. Brown III 6 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -5 0 0 T. Snell 10 0/0 0/0 0/0 0 2 2 1 1 0 0 1 +1 0 4 K. Blevins 6 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 -5 3 3 C. Zeller 16 4/8 0/0 2/2 2 6 8 1 0 0 0 0 -4 10 15 B. McLemore 23 2/6 1/4 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 -20 5 4 C. Elleby 6 2/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 1 0 -5 4 3 Total 42/89 8/29 25/32 8 23 31 22 21 7 8 2 117 Celtics / 145 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Williams 33 4/9 1/4 1/1 1 3 4 1 2 1 0 2 +16 10 13 J. Tatum 31 9/17 4/6 9/10 0 10 10 4 1 0 2 0 +17 31 34 R. Williams III 21 2/2 0/0 1/2 2 1 3 1 5 0 0 3 -5 5 11 M. Smart 23 6/10 1/3 4/4 0 2 2 4 3 0 4 0 +9 17 15 D. Schroder 32 10/16 5/7 6/6 0 4 4 8 0 1 1 0 +29 31 37 J. Parker 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +6 0 0 J. Hernangomez 13 1/1 1/1 0/0 3 0 3 0 1 0 2 0 -15 3 4 B. Fernando 5 2/3 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 1 0 +4 4 3 A. Nesmith 22 3/6 3/4 2/2 0 3 3 3 4 1 0 0 +29 11 15 E. Freedom 22 4/6 0/0 1/2 5 10 15 0 3 0 1 2 +29 9 22 P. Pritchard 18 6/12 5/10 2/2 0 2 2 3 1 1 0 0 +7 19 19 J. Richardson 17 2/5 1/2 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 +14 5 4 Total 49/87 21/37 26/29 12 35 47 26 21 4 11 7 145

Sacramento – LA Clippers : 104-99

Deuxième défaite de suite pour les Clippers face aux Kings. Malgré une bonne entame de match, les joueurs de Tyronn Lue encaissent un 10-0 en deuxième quart-temps. Puis, en début de dernier acte, les Kings, toujours sans Harrison Barnes, enfoncent le clou avec un 12-2.

Los Angeles est dans les cordes, mais répond avec un 9-0. Dans le « money time », Terence Davis, excellent en seconde période, écarte les Clippers quand Buddy Hield scellera la victoire sur la ligne des lancers-francs.