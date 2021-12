Les Warriors se font surprendre à domicile par San Antonio !

Les Spurs ont crânement joué leur chance face à des Warriors en back-to-back et sont allés chercher une victoire méritée, comptant plus de dix longueurs pendant les trois quarts du match.

De l’euphorie au cauchemar, voilà comment on pourrait résumer la différence entre les Warriors de vendredi et ceux de samedi. Les Spurs, menés par Dejounte Murray et Derrick White, ont infligé un 28-4 à la meilleure équipe de la ligue, en se régalant de leurs balles perdues et de leur manque de… tout pour prendre 22 points d’avance (43-21) !

Une action résume parfaitement le début de match : Stephen Curry qui part en transition avec deux Spurs derrière lui et qui rate un panier tout cuit. Lonnie Walker IV prend le rebond et fait un coast-to-coast alors que les Warriors lui déroulent le tapis rouge vers le cercle.

Il faut les entrées de Damion Lee, Juan Toscano-Anderson, Gary Payton II et Chris Chiozza pour voir Golden State relever la tête mais l’adresse longue distance des Spurs les garde solidement en tête (67-58). Les hommes de Gregg Popovich cassent d’ailleurs le momentum de Golden State pour reprendre 19 points d’avance sur un 3-points de Murray mais le réveil de Stephen Curry, qui marque 11 points en troisième quart-temps dont un « buzzer beater » à 11 mètres, garde les Dubs en embuscade (99-88).

Devant son public, la défense de Golden State prend toutefois le dessus. Ils passent un 18-4 aux Spurs sur les dix premières minutes du dernier quart-temps pour repasser devant grâce à cinq pints de suite de Curry (106-103). Les Spurs, pourtant dans le dur, arrive toutefois à inverser la tendance, et ils répondent par un 7-0 grâce au duo Derrick White – Dejounte Murray pour remporter une victoire méritée sur l’ensemble du match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Spurs qui sautent à la gorge des Warriors. Après la victoire probante face à Phoenix, Steve Kerr avait annoncé un match piège, en back-to-back, face à une équipe de San Antonio qui restait sur trois victoires de suite. L’entraineur des Warriors avait de nouveau tiré la sonnette d’alarme en conférence de presse d’avant match. « C’est le match piège par excellence. Début à 17h30, on a joué hier soir. Il va falloir qu’on aille puiser de l’énergie et qu’on fasse preuve de concentration. Ils ont beaucoup de jeunes qui courent et qui jouent dur, et ils jouent bien en ce moment. » Steve Kerr avait vu juste et malgré son avertissement, ses joueurs ont réalisé une entame catastrophique avec un 3/12 aux tirs et une défense sans la moindre intensité. Avec Dejounte Murray à la baguette et le trio Johnson – White – Walker IV à la finition, les Spurs ont infligé un 28-4 à leur hôte du soir pour compter jusqu’à 19 points d’avance.

– Le sursaut d’orgueil de défense de Golden State. Il aura fallu attendre le quatrième quart-temps pour voir la meilleure défense de l’année pointée le bon de son nez. Après avoir encaissé 99 points en trois quart-temps, les Warriors ont sorti les barbelés derrière le duo Draymond Green – Juan Toscano-Anderson. Les Spurs n’avaient en effet marqué que 4 points lors des dix premières minutes de la dernière période. Les Warriors les ont en effet limités à 4/16 aux tirs et 1/9 à 3-points, mais cette seule réussite de loin, de Derrick White, a remis San Antonio devant avec moins de deux minutes à jouer.

– Deux dernières minutes et des détails font basculer la balance côté San Antonio. Avec le momentum dans le camp des Warriors, les Spurs ont réussi à inverser la tendance après dix minutes de purgatoire. Après le coup de chaud de Curry, Keldon Johnson est allé intelligemment chercher la faute pour rejoindre la ligne des lancers francs. Si le champion olympique ne fait qu’un sur deux, Lonnie Waker IV va chercher un rebond offensif qui débouche sur le tir le plus important du match pour Derrick White. Dans la foulée, la défense des Spurs a été rigoureuse, forçant Curry à prendre un tir difficile, avant de voir Murray et White tuer la rencontre. Contrairement aux Warriors, les hommes de Gregg Popovich sont restés sous contrôle dans cette fin de match et ça leur a permis de repartir avec la victoire.

TOPS/FLOPS

✅ Derrick White. Décisif lors des deux dernières minutes, il a terminé meilleur marqueur de son équipe avec 25 points, tout en participant à la bonne défense de San Antonio sur Stephen Curry.

✅ Dejounte Murray. Le meneur des Spurs était parti sur les bases d’un triple-double après le premier quart-temps, mais a finalement fini la rencontre avec 23 points, 12 rebonds, et 7 passes. Il a fait jouer son équipe en première mi-temps, avant de prendre ses responsabilités après la pause pour seconder White au scoring.

✅ Lonnie Walker IV. Auteur de 18 de ses 21 points en première mi-temps, il a fait preuve d’agressivité pour tirer profit du manque d’intensité de la défense des Warriors et mettre les Spurs devant au score.

✅ Damion Lee – Juan Toscano-Anderson. Seuls Warriors constants pendant tout le match, Damion Lee (14 points, 7 rebonds) et Juan Toscano-Anderson (13 points, 7 rebonds, 3 passes), ont stoppé l’hémorragie en première mi-temps avant de ramener les Warriors en fin de match.

⛔ Stephen Curry. Après deux matchs compliqués contre Phoenix, le double MVP a de nouveau souffert cette nuit. Il a terminé la rencontre avec 27 points sur 28 tirs. Comme face aux Suns, Stephen Curry a été particulièrement en difficulté à deux points où il a fini le match à 2/11 aux tirs, après son 2/9 de la veille. La fatigue ?

⛔ Draymond Green. Il a terminé comme la veille avec 9 points, 9 passes et un rebond de moins (8) mais son manque d’énergie en première mi-temps a été contagieux pour les Warriors. Leader émotionnel de Golden State, il est en partie responsable du début de match raté de ses coéquipiers.

LA SUITE

Warriors (19-4) : Golden State commencera la semaine par la réception d’Orlando, avant de terminer cette série de quatre matchs à domicile face aux Blazers mercredi.

Spurs (8-13) : les gros matchs s’enchainent pour San Antonio qui se déplace à Phoenix lundi.