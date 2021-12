Christian Wood et Alperen Sengun trouvent leurs marques

Initialement, le projet des Rockets était d’associer Christian Wood à Daniel Theis, une paire d’intérieurs, sur le papier, plutôt complémentaire. Sauf que les 15 défaites de suite ont obligé Stephen Silas à changer ses plans, et c’est Theis qui a été sacrifié, pendant que Wood s’éclate au poste 5. En rotation, un rookie du nom d’Alperen Sengun. Le Turc était connu en Europe pour ses bonnes mains, et beaucoup pensaient qu’il était parti trop tôt en NBA.

Sauf qu’il fait partie des très bonne surprises de ce début de saison chez les rookies, et cette nuit, il a si bien joué que son coach a décidé de l’associer à Wood ! « Je devais remettre C-Wood en jeu, mais Al-P jouait super bien. Comme Porter Jr était blessé, ça m’a donné la possibilité de les faire jouer ensemble. »

« Ils sont tous les deux très bons balle en main »

Si Silas parle de Kevin Porter Jr, c’est parce qu’il avait besoin d’un créateur, et c’est Sengun qui s’est occupé de faire tourner la boutique dans un rôle de « point center ». Les deux intérieurs finissent d’ailleurs le match avec neuf passes pour une seule balle perdue !

« Ils sont tous les deux très doués, et ils sont tous les deux très bons balle en main. Et puis ça permet d’avoir deux gars qui peuvent prendre des rebonds quand on est en difficulté sous les panneaux » apprécie Silas.

Fort attaquant, Wood excelle sur le pick-and-roll et le pick-and-pop, et il peut enfoncer son défenseur par le dribble. Sengun est davantage un intérieur à l’ancienne, très fort par ses appuis et ses feintes, mais aussi sa lecture du jeu.

« Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose pour lui et moi de jouer ensemble »

« C’est un super passeur, et on sait qu’il fera la bonne passe quand des joueurs sont démarqués » souligne Wood. « Il suffit de couper, surtout quand il a la balle au poste haut. Il faut lui donner la balle ».

Est-ce que cette formule pourrait fonctionner pour la suite de la saison ? A priori, Silas préfère utiliser le Turc comme doublure, mais Wood apprécie de jouer avec lui, et ça pourrait inciter son coach à tenter à nouveau l’expérience. D’autant que l’exemple des Cavaliers prouve que le « tall ball » peut fonctionner.

« Nous n’avions pas joué ensemble depuis cinq matchs, donc c’était un peu hésitant et il faut s’y habituer », conclut Wood. « Nous allons travailler dessus à l’entraînement. Mais dans l’ensemble, la capacité d’Al-P à voir le terrain, à jouer avec moi et à faire jouer les autres est magnifique. Sa capacité à faire des passes et à trouver des gars est incroyable. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose pour lui et moi de jouer ensemble. »