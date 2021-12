Écarté et frustré, Daniel Theis regarde du banc le renouveau des Rockets

C’était criant : l’association entre Christian Wood et Daniel Theis ne fonctionnait pas à Houston. Stephen Silas a donc, après plusieurs semaines à insister et 15 défaites de suite, décidé de mettre sur le banc le second afin de libérer le premier.

Un choix payant ces quatre derniers matches. Christian Wood a retrouvé des couleurs et surtout les Rockets ont gagné à nouveau. Ils sont même sur quatre succès de rang. Forcément, pour Daniel Theis, c’est la douche froide.

« Je mentirais si je disais que ce n’est pas dur », concède l’ancien de Boston au Houston Chronicle. « Je n’étais pas content d’être sur le banc. Dans le même temps, je ne peux pas baisser la tête et m’en foutre. Ce n’est pas bien et ce n’est pas être un modèle pour les jeunes. Donc je reste professionnel, je reste prêt. Dès qu’on m’appelle, je suis là pour l’équipe. »

Ce fut le cas contre le Thunder. Christian Wood s’est blessé à la cheville et n’a pas joué la deuxième mi-temps. Le coach texan a donc remis Daniel Theis en selle, après trois matches où il était bloqué sur le banc. En 21 minutes, il a pris 9 rebonds et délivré 2 passes, en plus d’inscrire un petit point.

« Je ne suis pas heureux d’être revenu sur le parquet de cette manière, avec la blessure de Christian », poursuit-il. « Je ne voulais pas revenir ainsi. Après, sur le banc, je parle à tout le monde, j’essaie d’aider. Je veux gagner des matches, que je joue ou non. »

Il semble clair que Daniel Theis n’aura plus que des miettes et sera surtout utile quand Christian Wood sera blessé ou ménagé. Sa bonne rentrée contre OKC fut néanmoins soulignée par son coach, qui veut en faire un exemple.

« C’est la définition d’un professionnel », explique Stephen Silas. « Il ne joue pas, il n’est pas content, mais il est toujours prêt. On l’appelle et il est performant. Il fut une des raisons pour lesquelles on a gagné ce match. Tout le monde peut apprendre de ça. On parle toujours de leadership et de ce que les gars disent, mais il s’agit surtout de ce qu’ils font. »