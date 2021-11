Cleveland ne veut plus lâcher son « tall ball »

Match des extrêmes cette nuit à Charlotte entre des Hornets en manque de taille avec le seul Mason Plumlee comme pivot, et des Cavaliers qui se présentaient avec trois joueurs de 2m10 et plus dans le cinq de départ : Lauri Markkanen, Jarrett Allen et Evan Mobley.

Ce choix du « tall ball » pour attaquer les matches a évidemment surpris en début de saison, mais JB Bickerstaff y croit, et ce nouveau succès, à l’extérieur, et le bilan équilibré (4v-4d) lui donnent raison.

« Au début, on se demandait si c’était la meilleure chose à faire » reconnaît Jarrett Allen, 24 points et 16 rebonds. « Mais au final, on prouve que ça marche. Revenir en 2001 n’est peut-être pas une si mauvaise idée… »

Avoir le courage de ne pas copier la tendance

En 2001, on ne voyait pas forcément de joueurs de 2m10 jouer à l’aile comme Lauri Markkanen, mais c’est clair que la stratégie des Cavaliers fait figure d’anomalie dans la NBA actuelle, mais JB Bickerstaff continue de penser que la domination au rebond et dans l’envergure sont les clés du succès de son équipe.

« Je pense que l’histoire nous prouve que la taille et les qualités individuelles nous donnent une opportunité de gagner. Je crois que nous allons à l’encontre de ce que certains peuvent considérer comme la norme. Mais pour gagner, les équipes s’appuient sur leurs forces, et il se trouve que notre force mesure 2m10. »

Pour JB Bickerstaff, c’est une erreur d’essayer de copier absolument ce qui marche quand on n’a pas l’effectif pour le faire.

« Si vous essayez de faire la même chose que quelqu’un d’autre sans le niveau de qualités ou le talent de cette équipe, vous vous heurtez à un mur. Il faut avoir le courage d’essayer quelque chose de différent et d’aller à l’encontre de la tendance. Est-ce qu’on s’est dit que c’était ce que nous allions faire ? Non. Mais au fur et à mesure que nous avons côtoyé ces gars et qu’ils jouaient ensemble, nous avons mis en lumière leurs qualités et nous pensons que cela nous donne une meilleure chance d’être compétitifs. »

Bien sûr, il y aura des jours sans. Bien sûr, il y aura encore des critiques. Mais le coach de Cleveland ne veut pas changer de fusil d’épaule car c’est un projet sur le long terme.

« Parfois, il faut penser au long terme et si ces trois gars sont ensemble pour longtemps, ils ont l’opportunité d’être vraiment, vraiment bons pendant très longtemps » poursuit le coach dans le Plain Dealer. « Nous n’en sommes qu’au début, et je pense que c’est ça que c’est excitant. Nous devons faire le maximum aujourd’hui pour les rendre meilleurs demain. Parce que nous n’arriverons jamais à passer trois ou cinq ans ensemble, si nous ne nous concentrons pas sur la manière de les rendre meilleurs dès maintenant. Nous devons les faire progresser, former un mélange unique et voir si tout s’accorde bien. Le talent est là. C’est la combinaison de ces éléments et la façon dont nous les mettons en œuvre qui feront la différence. »

Cleveland possède la 12e défense de la NBA

Et qu’en pensent les intéressés ? Pour Evan Mobley, c’est un grand oui ! « J’aime notre manière de couvrir chaque portion du terrain. Lauri peut défendre sur des arrières. Je peux défendre sur des arrières et Jarrett aussi. On peut « switcher » aussi. J’ai le sentiment qu’avec nous, il n’y a pas tant de brèches que ça en défense. »

Ce que confirme les chiffres puisque Evan Mobley, Lauri Markkanen et Jarrett Allen font tous les trois partie du Top 15 des joueurs qui contestent le plus de tirs. Le rookie est même numéro 1 de ce classement, et Cleveland se place 12e au classement des meilleures défenses de la NBA.

« Nous sommes confiants sur le fait que la taille et les qualités peuvent prendre l’avantage sur le small ball » conclut JB Bickerstaff, alors que Paul George confiait lors de l’affrontement récent entre les Cavaliers et les Clippers qu’il était compliqué d’attaquer cette équipe, et qu’il était également difficile de jouer vite contre elle car il fallait faire un effort collectif pour sécuriser le rebond, ce qui empêchait les contre-attaques.