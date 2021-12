Rookies du mois | Evan Mobley et Josh Giddey dominent les favoris

En début de saison, on s’attendait plutôt à voir briller Jalen Green ou Cade Cunningham, voire Jalen Suggs, et finalement, ce sont Evan Mobley pour l’Est, et Josh Giddey pour l’Ouest qui décrochent le premier trophée de la saison, celui de meilleur rookie du mois, pour la période mi-octobre à fin novembre.

Le premier a tout d’un « franchise player » du côté de Cleveland, et il a compilé 14.4 points, 8 rebonds et 1.8 contre de moyenne au sein de l’une des équipes surprises de ce premier quart de la saison régulière. C’est un intérieur aussi fort en attaque comme en défense et, pour beaucoup, c’est un Chris Bosh 2.0.

Le second est l’un des rookies les plus complets de cette cuvée, et à la mène du Thunder, il cumule 10.4 points, 7.2 rebonds et 5.8 passes décisives de moyenne. Il y a un mois, face aux Lakers, il avait signé son premier double-double en carrière avec 18 points et 10 passes décisives. Ce soir-là, il était devenu le deuxième plus jeune joueur à atteindre les 10 passes derrière… LeBron James.