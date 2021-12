C’est un article d’ESPN qui fait parler à Boston. Pour tenter d’expliquer les problèmes des Celtics, Tim Bontemps avait ainsi parlé à des acteurs de la ligue, l’un d’eux s’en prenant particulièrement à Jayson Tatum.

« Jayson Tatum s’occupe de Jayson Tatum », expliquait ainsi un assistant coach d’une équipe de la conférence Est, sous couvert d’anonymat. « Je ne pense pas qu’il se soucie de gagner maintenant, et s’il le fait, c’est selon ses conditions. Il ne veut pas marquer 15 points et gagner. Il veut marquer 39 points et gagner. »

La citation fait écho aux critiques de Marcus Smart mais aussi au sentiment général chez les fans que Jayson Tatum s’inspire un peu trop de son modèle, Kobe Bryant, en prenant des tirs trop compliqués et en abusant de l’isolation. Mais pour Brad Stevens, cette citation « est totalement ridicule, pour être honnête ».

« Si vous ne voulez pas mettre vote nom à côté d’une phrase, ne la dites pas », s’est agacé l’ancien coach de l’équipe, désormais président du club. « Il n’y a aucune chance que cet assistant mette son nom à côté de cette citation parce que, premièrement, il n’a jamais côtoyé Jayson. Et, deuxièmement, Jayson le tuerait à chaque fois qu’il jouerait contre lui pour le reste de sa carrière. C’est comme ça que ces gars-là, dans cette ligue, sont faits. »

Jayson Tatum avait également commenté cette phrase après ses 10 passes face aux Raptors, expliquant que ça semblait assez « altruiste pour lui ». Pour Brad Stevens, il n’y a aucun doute que l’ailier aime avant tout gagner.

« J’ai même envoyé un mot à l’un de mes collègues pour lui dire : ‘C’est idiot’. Il suffit d’être auprès de ce gars au quotidien. Il aime gagner. Il est assis là avec ses pieds dans la glace après chaque match que nous perdons et il a l’air découragé. C’est un compétiteur. C’est un fait. Je suis content qu’il soit dans notre équipe. »