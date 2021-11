Extrêmement maladroit, Jayson Tatum s’est transformé en créateur

Comment les Celtics allaient-ils s’en sortir, à Toronto, avec un Jayson Tatum à 2/16 au shoot ? L’ailier de Boston a en effet connu une soirée cauchemar avec son shoot.

Les tirs ouverts comme les tirs compliqués ne sont pas rentrés. Dans le dernier quart-temps, le All-Star a continué à manquer la cible, avec un 1/7 au shoot. Sa réponse à cette maladresse, pour sortir les Celtics du piège des Raptors, ce fut de passer en mode créateur, avec notamment cinq passes décisives dans ce dernier acte.

« Ce n’était clairement pas sa meilleure soirée en matière d’adresse », exprime Ime Udoka, en maniant la litote, pour Mass Live. « On sait qu’il va attirer l’attention et il doit continuer de croire aux autres, de faire le bon choix. Si on a fait 24 passes sur nos 34 paniers, c’est en partie grâce à lui. Il amène du mouvement, il est un leurre pour la défense et tout le monde en profite. Donc bravo à lui d’avoir été juste dans ses choix. »

Jayson Tatum va conclure cette partie avec 8 points à 2/16 au shoot donc, et aussi 7 rebonds et 10 passes. C’est son record d’offrandes cette saison et deux d’entre elles ont été notamment pour Marcus Smart en dernier quart-temps. Les deux fois, l’ailier fixe la défense et trouve son coéquipier derrière la ligne à 3-pts.

« Ce fut compliqué pour lui », constate Marcus Smart, pas tendre avec Jayson Tatum en début de saison, en expliquant qu’il ne voulait pas faire de passes. « Il a été très bon pour trouver les gars et on doit le remercier pour ça. Ça ne peut ensuite qu’ouvrir des choses pour lui et Jaylen Brown quand, moi et les autres, on met dedans. »

Nul doute qu’Ime Udoka a apprécié cette performance puisqu’avoir un Jayson Tatum plus créateur et davantage capable de faire jouer les autres pour éviter de trop shooter et de se compliquer la vie (ce qu’il fait régulièrement balle en mains), c’était son propos et son envie avant le début de saison.