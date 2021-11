Pour Marcus Smart, Jayson Tatum et Jaylen Brown « ne veulent pas passer le ballon »

Extrêmement décevants la saison dernière, les Celtics espéraient repartir de l’avant cette année, avec un nouveau coach (Ime Udoka) qui promettait de rétablir une hiérarchie et de responsabiliser Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Mais après sept matchs, c’est déjà la crise à Boston, avec un dernier quart-temps complètement raté qui a permis à Chicago d’infliger au club du Massachusetts une troisième défaite de rang. Surtout, après la rencontre, Marcus Smart a vertement critiqué ses deux coéquipiers All-Stars, qui ont eux décidé de ne pas parler à la presse…

« Toutes les équipes savent qu’on va essayer de passer par Jayson et Jaylen » explique le meneur. « Toutes les équipes sont programmés et ont étudié les façons d’arrêter Jayson et Jaylen. Je pense que le « scouting report » de tout le monde est de les obliger à passer le ballon. Ils ne veulent pas passer le ballon ».

La critique est directe, même si Marcus Smart tente ensuite de l’atténuer un peu.

« C’est quelque chose qu’ils vont apprendre », continue-t-il. « Ils sont encore en train d’apprendre. Nous sommes fiers des progrès qu’ils font, mais ils vont encore devoir faire un pas de plus et trouver des moyens de créer non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres joueurs de l’équipe afin de s’ouvrir le terrain plus tard dans le match … C’est quelque chose que nous leur avons demandé de faire et ils apprennent. Nous devons juste continuer à aider ces gars à le faire pour aider notre équipe. »

Ce groupe arrivera-t-il un jour à jouer ensemble ?

Le meneur met le doigt sur un problème visible depuis des mois chez les Celtics. Le duo All-Star du club est de plus en plus isolé du reste du groupe dans le jeu, avec un Jayson Tatum qui joue les héros en permanence, quitte à prendre énormément de tirs « hors système », ou dans le mauvais tempo. Quand la réussite est au rendez-vous, ça donne de grandes performances mais quand elle ne l’est pas, c’est tout le rythme des Celtics qui est exsangue.

Plus qu’un éventuel « égoïsme », Jaylen Brown semble lui surtout s’effacer dans les moments importants, ne sachant pas bien comment aider Jayson Tatum lorsque ce dernier tente de prendre le jeu à son compte.

Globalement, cette équipe de Boston ne semble pas savoir comment jouer collectivement, et Marcus Smart n’est pas non plus exempt de tout reproche car il faudrait un meneur organisateur pour justement canaliser les deux All-Stars et mettre en place le jeu. Ce qu’il n’arrive pas à faire, se contentant surtout d’artiller derrière la ligne à 3-pts.

Tout ceci donne le sentiment d’un immense gâchis, alors que les rotations étranges d’Ime Udoka n’arrangent rien.

« On a pris de l’avance, on s’est mis à l’aise, on est devenu un peu trop gentils en pensant que le match était fini dans le troisième quart-temps », explique le « head coach » rookie. « On a commencé à célébrer. C’est une bonne leçon : si on prend le jeu à la légère, il va revenir pour vous mettre un coup de pied aux fesses. »

À moins que Brad Stevens ne décide de le faire lui-même, en décidant que ce groupe n’est pas viable…