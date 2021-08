Ime Udoka veut davantage voir Jayson Tatum et Jaylen Brown à la création du jeu

L’année dernière, Boston n’était qu’au 25e rang du classement des équipes donnant le plus de passes décisives par match avec 23.5 de moyenne, avec comme leader Marcus Smart à 5.7 offrandes.

Les Celtics ne possédaient pas un vrai meneur naturel puisque Kemba Walker a toujours été plus orienté vers le scoring et la création pour lui-même, tout comme Jaylen Brown ainsi que Jayson Tatum.

Utiliser l’expérience des Jeux olympiques pour Tatum

Formé à l’école Spurs sous Gregg Popovich, Ime Udoka est friand d’un basket léché où le ballon circule. Par conséquent il n’est pas question pour Jaylen Brown et Jayson Tatum de se réduire à du basket d’isolation. « On a deux scoreurs d’élite. Je veux les aider à créer du jeu. On a beaucoup de bons shooteurs donc nous voulons pratiquer un basket plus collectif », explique Udoka pour MassLive.

Convoqué lui aussi à Tokyo en tant qu’assistant de Gregg Popovich, Udoka gardait un œil avisé sur Tatum. « On a passé beaucoup de temps à nouer des liens. Je lui ai proposé quelques petits trucs qu’il pourrait mettre en place quand il n’a pas le ballon comme lorsqu’il sera à Boston. »

Néanmoins, le coach des Celtics a fait attention à ne pas être tout le temps sur ses côtes. « Je voulais le voir travailler avec d’autres coachs. Gregg Popovich était assez sur lui. J’ai bien aimé la façon dont il a joué le dernier match. On comptait sur lui en sortie de banc pour équilibrer les forces et il a fait du très bon travail. »

Horford et Schröder pour les aider à la création

Si le technicien souhaite voir Tatum et Brown créer du jeu, encore faut-il que cette création soit mise à profit. Marcus Smart n’est pas plus un shooteur dans l’âme (même s’il a progressé) que Josh Richardson qui va tenter de se relancer dans le Massachusetts. Quant à Payton Pritchard, Aaron Nesmith et Romeo Langford, ils ont montré de bonnes dispositions mais qui demandent confirmation. Par conséquent, le duo Brown-Tatum endossera encore une fois régulièrement toute la responsabilité liée au scoring.

En revanche pour ce qui du jeu sans ballon évoqué par Udoka, Boston a visé juste avec Horford et Schröder. Le pivot possède la qualité de passe nécessaire pour créer depuis la tête de raquette ou la peinture tandis que l’Allemand donne la pleine mesure de son talent lorsqu’il a le ballon dans les mains.

Avec ces deux recrues, les deux stars auront des relais à la création et pourront exceller sur certaines séquences par du jeu sans ballon afin de se créer des tirs faciles. « On veut les laisser être eux-mêmes car ils sont naturellement très forts. Mais on peut toujours progresser surtout à 25 et 23 ans (Tatum est le plus jeune). Leurs coéquipiers comptent sur eux. Tout le monde ne peut pas jouer comme eux donc vous devez les aider à obtenir des shoots ouverts. »