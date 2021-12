Julius Randle et Evan Fournier s’expliquent sur leur discussion animée

Après la courte défaite contre les Nets, et les critiques lancées aux arbitres, la tension n’était pas redescendue pour Julius Randle et les Knicks. Alors que le buzzer de la première mi-temps contre Chicago sonne, l’intérieur de New York entame une discussion animée avec Evan Fournier.

Les deux joueurs s’expliquent sur une situation précise et, avec les images, on lit très bien la frustration chez Randle.

« J’ai vu quelque chose », raconte-t-il au New York Post. « Le plus important, c’est la communication. Je ne peux pas laisser les choses en suspens et être ainsi frustré. Je dois le dire à mes coéquipiers. On a donné l’impression de se disputer. On peut avoir des divergences. Dans le vestiaire, on en a parlé. Peu importe les situations, on assure les arrières de chacun et notre communication a été claire entre lui et moi. »

« C’était simplement de la frustration »

Les Knicks sortaient d’une mi-temps ratée (51-69) et ce petit accrochage a notamment permis aux hommes de Tom Thibodeau de se réveiller en seconde période. Même si DeMar DeRozan a finalement assuré le succès de Chicago.

Un mal pour un bien et un épisode à vite oublier, donc ?

« On n’était pas d’accord sur la dernière action défensive, sur le fait de faire prise à deux et sur le rebond », explique le Français, qui a vu les Bulls conclure la mi-temps en marquant sur un rebond offensif, alors que lui tentait (sans réussite) de faire prise à deux sur Zach LaVine. « C’était simplement de la frustration. La clé, c’est de communiquer et je préfère faire ça que de ne rien dire et de garder une certaine rancune. Ce sont des moments qui arrivent tout le temps, et j’en suis satisfait car on a été bien meilleur en troisième quart-temps. »