Julius Randle et Tom Thibodeau très remontés contre les arbitres

C’est sur la ligne des lancers-francs, avec les deux tentatives réussies de James Johnson, que les Nets ont arraché leur victoire contre les Knicks. Cet ultime passage est un symbole du match où Brooklyn a shooté deux fois plus de lancers-francs (25 contre 12) que son adversaire.

Une disparité évidemment soulignée par New York. Surtout par Julius Randle, qui n’a pas obtenu les coups de sifflet qu’il attendait, et n’a shooté que deux lancers-francs dans cette rencontre.

« Il faut leur demander », explique le All-Star des Knicks, en évoquant le trio arbitral, à ESPN. « Je ne sais pas ce qu’ils regardent ou voient. J’ai été agressif, j’ai attaqué le cercle, mais je ne peux pas être pénalisé parce que je suis plus puissant que les autres. C’est la réponse que j’aie obtenue aujourd’hui. »

Visiblement, les arbitres ont jugé que les interventions des Nets sur l’intérieur des Knicks n’étaient pas assez appuyées pour gêner un joueur de 2m05 et 113 kilos.

« Ils m’ont dit que certains contacts n’avaient pas d’impact sur moi, comme ils peuvent en avoir pour d’autres joueurs », poursuit et regrette Julius Randle. « Parce que je suis puissant, ils ne sifflent pas. Ça m’énerve encore plus. Honnêtement, on n’arbitre pas comme ça. »

« Julius Randle pénètre beaucoup et il n’a que deux lancers-francs au final ? »

En fin de match, l’ancien Lakers a même pris une faute technique. Mécontent de ne pas voir James Harden être sanctionné pour sa défense sur lui, il commet ensuite une faute sur Kevin Durant l’action suivante. Frustré, il explose auprès des arbitres. Dans la foulée, ses coéquipiers sont intervenus pendant le temps-mort pour le calmer.

« Vous avez vu ce qu’il s’est passé, tout le monde l’a vu. Je n’ai pas besoin d’en parler », glisse le joueur. « En général, les petits joueurs qui défendent sur des grands s’en sortent bien, mais il y a des choses qui restent flagrantes. Si on met un coup à un joueur, il est gêné. »

La colère de Julius Randle n’est pas la seule à se fait entendre puisque Tom Thibodeau, en conférence de presse, n’était pas redescendu en pression.

« Je veux d’abord regarder les images, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a une grosse disparité au niveau des lancers-francs », déplore le coach des Knicks. « Je ne sais pas pourquoi. Je regarde des deux côtés. Les Nets sont une bonne équipe, qui joue bien. Mais je sais que Julius pénètre beaucoup et il n’a que deux lancers-francs au final ? Je suis outré. »